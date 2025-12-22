Petrol fiyatlarında son dakika! Cuma günü %1,44 primle 60 doları geçen petrol fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde 61 doları test etti. Ukrayna’nın Akdeniz’de Rusya’ya ait bir petrol tankerini hedef alması ve ABD’nin Venezuela’ya ait üçüncü petrol tankerini de durdurması piyasada jeopolitik risk primini yükseltti. Dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrilirken, henüz yeni bir güncelleme haberi gelmedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatları jeopolitik risklerden etkilenerek haftaya yükselişle başlıyor. Cuma günü %1,44 primle 60,55 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 61,00 dolar seviyesini test etti.

Fiyatlarda geçen hafta 58,70 dolar sınırına kadar gerileme yaşanmış ve son 8 ayın en düşük seviyeleri görülmüştü. Ardından gelen yükselişle birlikte Brent petrol yeniden 60 doların üzerine yöneldi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için devam eden çabalardan henüz sonuç alınamaması petrolde risk primini artırıyor. Son olarak Ukrayna’nın, Akdeniz’de Rusya’ya ait bir petrol tankerini hedef alması piyasada gerilimi yükseltti.

Ateşkes için devam eden çabalar, Rus petrolünün piyasalara dönüş yapacağı yönündeki beklentilere destek olarak, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmuştu.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ

Öte yandan ABD ve Venezuela arasındaki gerilim de devam ediyor. ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya ait bir petrol tankerini daha durdurması, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD tarafında uygulanan yaptırımlar kapsamındaki bu gelişme, son 2 haftada üçüncü gemiye el konulması anlamına geliyor.

KASIMDA ARZ DÜŞMÜŞTÜ

Bu arada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporunda, günlük ham petrol üretiminin kasım ayında 28 bin 480 bin varil olarak gerçekleştiği görülmüştü. Bu rakam, önceki aya göre 100 varillik bir düşüşe işaret etmişti. Raporda, Venezuela'da geçen ay üretimin günlük bazda 27 bin varil azalarak 934 bin varile gerilediği de dikkat çekmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrolde yaşanan son yükselişle birlikte dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Aralık ayının başında 54,35 TL seviyesinde bulunan İstanbul Avrupa yakasında benzini litre fiyatı, petroldeki zayıf seyirle 51,80 TL’ye kadar gerilemişti. Yaşanan son gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları için henüz yeni bir güncelleme haberi gelmedi.

