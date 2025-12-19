Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya’ya ait “gölge filo”da yer alan bir petrol tankerinin Akdeniz’de insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı. Tarafsız sularda gerçekleştirilen ve Ukrayna topraklarından 2 bin kilometreden fazla uzakta yapılan saldırı, savaşın Karadeniz dışına taşındığını gösteren ilk operasyon olarak kayda geçti.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Akdeniz’de Rusya’ya ait gölge filoda yer alan bir petrol tankerine ilk kez saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının, Ukrayna topraklarından 2 bin kilometreden fazla uzaklıkta, tarafsız sularda insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

HEDEF QENDİL TANKERİ

Ukrayna basınına konuşan Güvenlik Servisi kaynaklarına göre saldırı, Qendil adlı ham petrol tankerine yönelik yapıldı. İHA’ların doğrudan gemiyi vurduğu, tankerde ağır hasar meydana geldiği aktarıldı. Saldırı sırasında geminin yük taşımadığı öğrenildi.

Ukrayna’dan Akdeniz’de ilk: Rus Gölge Filosu tankeri vuruldu

GÖLGE FİLO VURGUSU

Ukrayna tarafı, Rusya’nın bu tankeri yaptırımları aşmak ve savaş finansmanı sağlamak amacıyla kullandığını savundu. Açıklamada, bu nedenle geminin askeri ve hukuki açıdan meşru hedef olarak görüldüğü ifade edildi.

AKDENİZ’DE BİR İLK

Ukrayna Güvenlik Servisi, bu operasyonun Akdeniz’de Rus gölge filosuna yönelik gerçekleştirilen ilk saldırı olduğunu duyurdu. Operasyon, Ukrayna Donanması ve askeri karşı istihbarat birimleriyle ortak yürütüldü.

RUS KAYNAKLARDAN KAYIP İDDİASI

Rusya’ya yakın bazı kaynaklar saldırıda can kaybı ve yaralılar olduğunu öne sürdü. Bu iddialar Ukrayna tarafından doğrulanmadı. Paylaşılan görüntülerde tankerin Akdeniz açıklarında alev aldığı görüldü.

GÖLGE FİLOYA ÜÇÜNCÜ DARBE

Bu saldırı, son haftalarda Karadeniz’de Kairos ve Virat adlı iki Rus tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından geldi. Rusya, 2022’den bu yana yüzlerce gemiden oluşan ve mülkiyeti gizlenen bir gölge filo aracılığıyla petrol sevkiyatını sürdürüyor.

SAVAŞ AKDENİZ’E TAŞINDI

Ukrayna’nın Akdeniz’de gerçekleştirdiği bu saldırı, savaşın coğrafi alanının genişlediğini gösterirken, tarafsız sularda yaşanan askeri hareketlilik uluslararası alanda yeni bir gerilim başlığı olarak öne çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası