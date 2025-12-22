Piyasalarda son dakika! 22 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.042 TL ve ons altın 4.389 dolar ile haftanın ilk işlemlerinde rekor seviyeyi test etti. Gümüş de 69 dolara yaklaşarak zirve tazeledi. ABD’de kasım ayı istihdam ve enflasyon verilerinin düşük gelmesinin ardından “daha güvercin FED” beklentilerinin artması, Rusya-Ukrayna ateşkesi için henüz sonuç alınamaması ve ABD-Venezuela geriliminin artması, kıymetli metallere destek oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. Cuma günü 4.338 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bugünkü işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla en yüksek 4.339 doları test etti. Bu seviye, aynı zamanda rekora da işaret etti.

Ons gümüş fiyatı da zirve serisine devam ediyor. Cuma gününü 67,17 dolardan tamamlayan ons gümüş, yeni haftanın ilk işlemlerinde 68,99 dolarla yeni rekor seviyesini gördü.

22 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Küreseldeki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni rekora taşıdı. 22 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.042 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram fiyatında işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 6.038 TL’den devam ediyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 6.129 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.983 TL’den gerçekleşiyor.

ABD VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Kıymetli metalleri destekleyen gelişmelere bakıldığında geçen hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi kasımda 64 bin kişilik artışla zayıf görünümünü sürdürdü ve ülkede işsizlik oranı da %4,6’ya yükseldi. Öte yandan geçen ay %3,1 beklenen yıllık TÜFE, %2,7 gelerek beklenti altında kaldı.

FED’in takip ettiği her iki önemli gösterge; işgücü piyasasında ve enflasyonda soğumaya işaret ederek “daha güvercin” beklentileri öne plana çıkardı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Rusya-Ukrayna savaşı için haftalardır devam eden ateşkes çabalarından henüz sonuç alınamaması ve ABD’nin Venezuela açıklarında üçüncü petrol tankerine de el koyması, piyasalarda güvenli liman talebini de canlı tutuyor.

Endüstride yaygın olarak kullanılan gümüş özelinde ise ABD tarafından “stratejik metal” ilan edilmesi ve 2026 yılı için arz kaygılarının artması fiyatları destekliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının son 1 haftalık işlemlerde 4.250 doların üzerinde güçlendiğini ve bugünkü işlemlerde yeni zirvenin geldiğini belirten analistler, bundan sonraki süreçte 4.080 doların dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Ekonomist Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.080 dolar üzerinde kalıcılık halinde yukarı yönlü hareketliliğin de hızlanabileceğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve muhtemel Rusya-Ukrayna ateşkesi gibi gelişmelerin izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

