Bu yıl rekor üstüne rekor kıran altının geleceği yatırımcının merak konusu oldu. Uzman isim Elif Kaya, hem bu yılı değerlendirdi hem de sarı madenin geleceği konusunda önemli bilgiler verdi.

Kaya, son dönemde ticaret savaşları, savaşlar ve jeopolitik gerginliklerin küresel riskleri artırdığını belirterek, bu ortamın altına olan talebi güçlendirdiğini ifade etti. Neoliberal ekonomi ilkelerinde yaşanan kırılmaların ve ABD öncülüğündeki politikaların belirsizliği derinleştirdiğini vurgulayan Kaya, dünya ekonomisinin yeni bir denge arayışı içinde olduğunu söyledi.

Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Dr. Elif Kaya, tvnet’e yaptığı değerlendirmede küresel belirsizliklerin altını kalıcı bir yatırım aracı haline getirdiğini söyledi.

Bu belirsizlik sürecinin altın fiyatlamasını da değiştirdiğine dikkat çeken Kaya, geçmişte kriz dönemlerinde yükselip kriz sonrası geri çekilen altının artık farklı bir seyir izlediğini belirtti. Kaya, modern ekonomik tarihin olağan akışının tersine bir sürecin yaşandığını, bu nedenle altının sürekli yükselerek yüksek seviyelerde kaldığını ifade etti. Bu durumun altını yalnızca kriz dönemlerinin değil, belirsizlik dönemlerinin de yatırım aracı haline getirdiğini söyledi.

2026 yılına girilirken küresel risklerin ortadan kalkmadığını vurgulayan Kaya, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin temkinli bir gevşeme süreci olduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel gerilimlerin devam ettiğini ifade eden Kaya, bu tablo içinde risklerin süreceğini söyledi.

Kaya, global risklerin devam etmesinin altını bir tür sigorta aracı haline getirdiğini belirterek, hem bireysel yatırımcıların hem de merkez bankalarının altına yöneldiğini söyledi. Bu talebin altın fiyatlarının mevcut seviyelerini korumasını sağladığını, risklerin arttığı dönemlerde ise hızlı yükselişlerin mümkün olduğunu ifade etti.