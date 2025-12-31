Bursa Yıldırım Belediyesi İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u düzenlediği panelle andı.

Yıldırım Belediyesi, vefatının 89’uncu yıl dönümünde İstiklal Marşı’mızın yazarı millî şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak için panel düzenledi. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezinde düzenlenen panelde Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, düşünce dünyası ve edebî yönü ele alındı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panele Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Yusuf Turan Günaydın ve Tahsin Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

AHLAKİ SORUMLULUK

Panele katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy’un ahlaki ve vicdani duruşuna dikkat çekerek “Bugün burada, yalnızca bir şairi anmak için değil; bir ahlak duruşunu, bir vicdan sesini ve bir fikri mirası yeniden düşünmek için bir aradayız. Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşı’mızın şairi değil, kelimeleriyle milletini ayağa kaldırmış, kalemiyle çağına tanıklık etmiş, hayatıyla söylediklerinin bedelini ödemiş bir mütefekkirdir. Akif, şiiri estetik bir süs olarak değil; ahlaki bir sorumluluk olarak görmüştür. Onun için edebiyat, hakikatten bağımsız bir alan değildir. Sanatı, insanı uyandıran, toplumu silkelenmeye çağıran bir imkân olarak kavrar. Bu yönüyle Akif, yalnızca bir şair değil, toplum eleştirmeni ve bir dava adamıdır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un tutarlı bir hayatı olduğuna dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz “Onu farklı ve kalıcı kılan en önemli yönlerinden biri de söz ile hayat arasındaki tutarlığıdır. Akif, yazdığını yaşayan nadir münevverlerdendir. Makamı, konforu ve suskunluğu tercih edebileceği hâlde; zor olanı, yalnızlığı ve bedel ödemeyi seçmiştir. Bugün Mehmet Akif’i anmak, yalnızca geçmişi hatırlamak değildir. Asıl sormamız gereken soru şudur: Akif bugün yaşasaydı bize ne söylerdi? Muhtemelen yine çalışmayı, sorumluluğu ve fikrî cesareti hatırlatırdı. Şikâyeti değil, gayreti; taklidi değil, şahsiyeti; umutsuzluğu değil, mücadele etmeyi öğütlerdi” diye konuştu.

