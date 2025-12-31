İstanbul Modern Sinema, 2025’te vizyonda yeterince yer bulamayan önemli yerli sanat filmlerini 13’üncü “Biz de Varız!” programında bir araya getiriyor. 12 filmlik seçkide Altın Portakal’lı “Tavşan İmparatorluğu” ve yapay zekâ ile üretilmiş ilk uzun metraj belgesel de dahil olmak üzere belgeselden kurmacaya farklı dünyalara hitap eden yapımlar gösterilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’deki sinemalar, 2025’te zor bir sene geçirdi. Bazı sanat filmleri ise ya az sayıda salonda gösterildi veya vizyona giremedi.

İstanbul Modern Sinema ise yerli sinemada senenin önemli sanat filmlerini “Biz de Varız!” programında bir araya getiriyor. Bu yıl 13’üncü defa düzenlenen 12 filmlik program, geçtiğimiz yıl adından söz ettiren keşif filmlerinden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara; usta yönetmenlerin yeni işlerinden tamamı yapay zekâ ile üretilmiş ilk uzun metraj belgesele uzanan bir seçki sunuyor.

Programda belgeselden kurmacaya uzanan seçki, farklı ideolojik bakış açılarına sahip, değişik dünyalara hitap eden filmleri buluşturuyor. Bu yılın programında, yedi ödülle Altın Portakal’a damga vuran “Tavşan İmparatorluğu”nun yanı sıra “Gündüz Apollo, Gece Athena”, “O da Bir Şey mi”, “Yeni Şafak Solarken” ve “Gerçek Ötesi” gibi yapımlar dikkat çekiyor.

