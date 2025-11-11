Türkiye Bulgaristan maçı bileti nasıl alınır, tükendi mi?

Türkiye-Bulgaristan maçının biletleri yoğun ilgi görürken, taraftarlar satış sürecine dair detayları araştırıyor. 15 Kasım’da Bursa’da oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, Passo üzerinden satışa çıkarılan biletlerin durumunu yakından takip ediyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Türkiye-Bulgaristan maçının biletleri yalnızca Passo’nun resmi satış kanalları üzerinden temin edilebiliyor. Satın alma işlemi için taraftarların Passo üyesi olması gerekiyor. Logolu kartı olmayanlar ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor.

Bilet alan taraftarlar, stadyuma girişte çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulama’yı kullanabiliyor. Biletler isme düzenlendiği için giriş esnasında kimlik doğrulaması zorunlu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Maç biletleri 7 Kasım Cuma günü genel satışa açılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kategoride biletler tükendi. Satış ekranında "Daha Sonra Tekrar Deneyiniz” ibaresi bulunurken satışa sunulan biletlerin tükendiği belirtiliyor. Kulüp/organizatör tarafından ek biletlerin satışa açılması durumunda “Lütfen Daha Sonra Deneyiniz” butonu “Satın Al” olarak değişebilir.

TFF tarafından yeni bilet kontenjanı açılması durumunda bilet bekleyen taraftarlara hem web sitesi hem de mobil uygulamayı sık sık kontrol etmeleri öneriliyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Maç biletleri yalnızca www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satılıyor. TFF ve Passo, taraftarları sahte bilet ve yüksek fiyatlı gayriresmi satışlara karşı uyarılarda bulundu.

Bilet satışları tüm taraftar gruplarına ve logolu Passo kartlara açıktır. Passo kartı bulunmayan taraftarlar, üye kaydı oluşturduktan sonra bilet alım sürecine geçebiliyor. Dijital bilet kullanımı sayesinde giriş işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilir.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Batı Alt Orta Bloklar : ₺2.500,00

Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.000,00

Batı Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00

Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00

Doğu Üst Orta Bloklar : ₺1.500,00

Batı Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00

Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00

Kuzey Kale Arkası : ₺900,00

Güney Kale Arkası : ₺900,00

BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Maç 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.