400’ü aşkın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Galata Köprüsü’ndeki eylemde 520 bin kişi Gazze’ye sahip çıktı. İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail’in yaptıklarının soykırım olduğunu belirterek “Gazze’yi yıkan onarmalıdır” dedi.

Yılın ilk gününde Filistin’deki katliamın durdurulması maksadıyla Galata Köprüsü’nde buluşan yüz binler, “Gazze yalnız değildir” diye haykırdı.

İnsanlık ittifakı! Yüz binler İstanbul'dan dünyaya "Filistin'i asla unutmayacağız" diye seslendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Millî İrade Platformu çatısı altında 400’ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla üçüncü kez düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, Eminönü’ndeki Yeni Cami, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye Camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü’ne kortejler eşliğinde yürüdü. Bazı katılımcılar da köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi. Galata Köprüsü çevresinde bulunan birçok gemi, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. Eyleme destek için gemilerden sirenler çalındı. Köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce “Gazze için Adalet” yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Köprünün yanına ise “Long Live Palestine (Çok Yaşa Filistin)” yazılı pankart asıldı. Köprüdeki eylemde katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atıp, tekbir getirerek ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun da takip ettiği programda, katılımcılar “Kudüs özgürse hepimiz özgürüz”, “Özgür Filistin”, “Filistin’e destek, siyonizme lanet”, “Filistin halkı yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdı.

MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYİZ

Eylemde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze’de yaşananların savaş değil soykırım olduğunu belirterek şunları söyledi:

Merhum Aliya’nın dediği gibi ‘Unutulan soykırım tekrarlanmaya mahkûmdur.’ Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gazze’de yaşanan, asla bir savaş, iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Gazze’de olanlar, bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bizim meselemiz tıpkı Nazizm gibi siyonizmledir. Açlığın silah olarak kullanılması tarihin karanlık sayfasını hatırlatmaktadır. İsrail siyonizmi bugün Nazizm’dir ve insanlık bununla yüzleşmelidir. Gazze yıkılmıştır ve Gazze’yi yıkan onarmalıdır. İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmalıdır. Barışın güvercini olan milletimiz, gerektiğinde savaşın kartalı olmaktan geri durmamıştır, durmayacaktır.

SOYKIRIMCILAR HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırım suçu işlendiğini belirterek “Bugün uluslararası hukuk, uluslararası sistem işlemiyor gibi gözüküyor ama zaman gelecek insanlığın huzurunda bu soykırım suçunu işleyen, bu terör suçunu işleyen, insanlık suçunu işleyen kişiler insanlığın önünde hesap verecekler. Türkiye olarak daima Filistinlilerin yanında olmaya, insan haklarını savunmaya, adaleti savunmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ise “Bugün burada soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var” diye konuştu. 520 bin kişinin katıldığı eylemde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bazı spor kulüplerinin temsilcileri de hazır bulundu.

GAZZELİNİN 2026 DİLEĞİ: SAVAŞ BİTSİN EVİMİZ YAPILSIN

Yıllardır süren savaş ve ablukanın gölgesinde ölüm kalım mücadelesi veren Gazze halkı, 2026’ya yıkımın gölgesinde girdi. Yeni yılda kalıcı bir ateşkes ve yıkılan evlerinin yeniden inşa edilmesini dileyen Gazzeli Afaf Hamouda, “Bugün oğlum uzakta, kızım yerinden edilmiş durumda ve savaş bizi mülteciye dönüştürdü. Artık evimde değilim. Tek isteğim dileğim eşimle yeniden bir arada olmak, hayatlarımızın savaştan önceki hâline dönmesi” dedi. 11 yaşındaki Elin Al-Daimeh ise “Çadır yerine bir ev istiyorum” diye konuştu.

KAYIHAN OSMANOĞLU: GAZZE BİZE EMANET

Galata Köprüsü’ndeki eyleme katılan Abdülhamid Han’ın dördüncü kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu, Filistin ve Gazze’nin kendileri için çok önemli olduğunu anlattı. Osmanoğlu, “Bize dedelerimizden emanet kalan Gazze için geliyoruz. Emanete sahip çıkmamız, elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan Allah razı olsun. Kendisi bu programlara öncülük etti. Ülkemizin dört bir yanından herkes geldi. Filistin’in, Gazze’nin yanında olduğumuzu buradan bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

