ABD yetkililerinin İsrail'e 'Türkiye'nin Gazze operasyonlarına uzaktan destek vermesini ve Türk askerlerinin Mısır ve Ürdün'deki üslerden lojistik destek sağlamasını' önerdiği belirtildi. İsrail kamu yayıncısı, Trump yönetiminin Ankara'yı bölgede oluşturulacak istikrar ve barış gücünde görmek istediğini aktardı.

DIŞ HABERLER - Gazze'de İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, İsrail'in ihlallerine rağmen bölgede kalıcı barış için diplomatik temaslar devam ediyor.

Soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze için her alanda en önde yer alan Türkiye'nin, bölgede oluşturulacak 'barış gücünde' yer almasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İsrail'in tüm itirazlarına rağmen ABD'nin Mehmetçiği bölgede görmek istediği, Hamas'ın da bu yönde talebi olduğu ifade ediliyor.

ABD KARARINI VERDİ, TEL AVİV'E İLETTİ

İsrail devlet televiyonu KAN'ın haberine göre; Amerikalı yetkililer "Türk ordusu Gazze'de uzaktan da olsa yer almalı. Askerler Mısır ve Ürdün'deki üslerden lojistik destek sağlamalı" önerisinde bulundu.

TRUMP YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da yapacağı görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerine dikkat çekti.

Trump, Türk askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmasına yönelik bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey. Türkiye harika bir ülke.” ifadelerini kullandı.

