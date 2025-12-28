İsrail basını, tüm inkarlara rağmen Türk askerinin Gazze’de savaş sonrası düzenlemeler kapsamında sahaya girebileceğini yazdı. İsrail’in vetosunun fiilen aşıldığı öne sürüldü.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılacak görüşmelerde Gazze’nin geleceğinin ele alınacağını yazdı. Haberde, resmi inkârlara rağmen Türk askeri personelinin Gazze’ye girişinin gündemde olduğu bilgisi yer aldı.

Gazze’de savaşın sona erdirilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ve yeni yönetim modelleri görüşülürken Türkiye başlığının masaya geldiği aktarıldı.

Tel Aviv basını yazdı! "Trump istedi, Türk askeri mayın mı temizleyecek?"

TÜRK ASKERİ İÇİN KRİTİK GÖREV: MAYIN TEMİZLEME VE MÜHENDİSLİK

Israel Hayom’un aktardığı bilgilere göre Türkiye, çok uluslu istikrar gücüne asker dahil edilmesi için ABD nezdinde girişimde bulundu.

İsrail’in resmi olarak bu talebe karşı çıktığı belirtilse de, mühendislik ve mayın temizleme konusunda uzman Türk askeri personeline kapının aralandığı yazıldı.

İddialara göre, Türk askeri doğrudan sahadaki teknik ve güvenlik odaklı görevler için değerlendirilebilecek.

İSRAİL VETOSU FİİLEN DELİNİYOR

Gazeteye konuşan kaynaklara göre İsrail, çok uluslu güce Türkiye’nin tam katılımına karşı çıkıyor. Ancak sahadaki ihtiyaçlar nedeniyle Türk askerinin belirli görevler kapsamında Gazze’ye girişine izin verilmesi seçeneği güç kazanıyor.

TRUMP PLANINDA TÜRKİYE GERÇEĞİ

ABD’nin, bölgedeki istikrar planlarında Türkiye’yi dışlamadığına dikkat çeken Israel Hayom, Trump’ın başkanlığında kurulması planlanan “Barış Konseyi” ve Gazze’de oluşturulacak sivil yönetim yapısında Türkiye’nin fiilen rol almasının önünün açıldığına değindi.

Yazar, "Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliğin sağlanması sürecinde Türkiye’nin sahadaki varlığı kaçınılmaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail heyetinde Ulusal Güvenlik Konseyi başkan vekili Gil Reich, siyasi danışman Ophir Falk, askeri sekreter Tümgeneral Roman Gofman ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter yer alıyor. Ulaştırma Bakanı Miri Regev de heyette bulunuyor.

Donald Trump ile Binyamin Netanyahu, 29 Aralık Pazartesi günü ilk görüşmeyi yapacak. Bu temasın ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ayrı bir görüşme planlandı. Gündemin genişliği nedeniyle Trump ve Netanyahu’nun Salı veya Çarşamba günü yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

