Tel Aviv basını yazdı! "Trump istedi, Türk askeri mayın mı temizleyecek?"
İsrail basını, tüm inkarlara rağmen Türk askerinin Gazze’de savaş sonrası düzenlemeler kapsamında sahaya girebileceğini yazdı. İsrail’in vetosunun fiilen aşıldığı öne sürüldü.
- Trump ve Netanyahu, Gazze'de savaş sonrası yönetim ve istikrar konularını ele alacak.
- Türkiye, çok uluslu istikrar gücüne asker dahil edilmesi için ABD nezdinde girişimde bulundu.
- İsrail, Türkiye'nin tam katılımına karşı çıksa da, Türk askerine mühendislik ve mayın temizleme görevleri için kapı aralanıyor.
- ABD'nin bölgedeki istikrar planlarında ve Gazze'de kurulacak sivil yönetimde Türkiye'nin fiilen rol alması öngörülüyor.
- Gazze'nin yeniden inşası ve güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin sahadaki varlığı kaçınılmaz görülüyor.
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılacak görüşmelerde Gazze’nin geleceğinin ele alınacağını yazdı. Haberde, resmi inkârlara rağmen Türk askeri personelinin Gazze’ye girişinin gündemde olduğu bilgisi yer aldı.
Gazze’de savaşın sona erdirilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ve yeni yönetim modelleri görüşülürken Türkiye başlığının masaya geldiği aktarıldı.
TÜRK ASKERİ İÇİN KRİTİK GÖREV: MAYIN TEMİZLEME VE MÜHENDİSLİK
Israel Hayom’un aktardığı bilgilere göre Türkiye, çok uluslu istikrar gücüne asker dahil edilmesi için ABD nezdinde girişimde bulundu.
İsrail’in resmi olarak bu talebe karşı çıktığı belirtilse de, mühendislik ve mayın temizleme konusunda uzman Türk askeri personeline kapının aralandığı yazıldı.
İddialara göre, Türk askeri doğrudan sahadaki teknik ve güvenlik odaklı görevler için değerlendirilebilecek.
İSRAİL VETOSU FİİLEN DELİNİYOR
Gazeteye konuşan kaynaklara göre İsrail, çok uluslu güce Türkiye’nin tam katılımına karşı çıkıyor. Ancak sahadaki ihtiyaçlar nedeniyle Türk askerinin belirli görevler kapsamında Gazze’ye girişine izin verilmesi seçeneği güç kazanıyor.
TRUMP PLANINDA TÜRKİYE GERÇEĞİ
ABD’nin, bölgedeki istikrar planlarında Türkiye’yi dışlamadığına dikkat çeken Israel Hayom, Trump’ın başkanlığında kurulması planlanan “Barış Konseyi” ve Gazze’de oluşturulacak sivil yönetim yapısında Türkiye’nin fiilen rol almasının önünün açıldığına değindi.
Yazar, "Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliğin sağlanması sürecinde Türkiye’nin sahadaki varlığı kaçınılmaz hale geldi" ifadelerini kullandı.
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu, 29 Aralık Pazartesi günü ilk görüşmeyi yapacak. Bu temasın ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ayrı bir görüşme planlandı. Gündemin genişliği nedeniyle Trump ve Netanyahu’nun Salı veya Çarşamba günü yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.