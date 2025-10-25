Türk askeri Gazze'de 'barış gücü' olacak mı? AK Parti'den net açıklama

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren soykırım şimdilik durdu.

Binyamin Netanyahu hükümetinin defalarca anlaşmayı ihlal ederek Gazze'ye saldırılar düzenlemesinin gölgesinde müzakerelerin ikinci aşamasına geçildi.

Hamas'ın Gazze'deki geleceği ve bölgenin yönetimine ilişkin tartışmalar sürerken, anlaşmanın garantör ülkeleri olarak değerlendirilen ABD, Türkiye ve Katar'ın 'barışın istikrarı adına kurulacak barış gücü'nde nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyor.

Tel Aviv, peş peşe Gazze'de Türkiye'yi askeri güç olarak istemediğini vurgulasa da Ankara yönetimi Filistin halkı ve barışın teminatı için gereken tüm adımların atılacağını ifade ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin Gazze'deki etkinlik alanını ve TSK'nın olası intikalini değerlendirdi.

TÜRKİYE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Türkiye'nin Gazze'ye ve Filistin halkına olan koşulsuz desteğini bir kez daha hatırlatan Yalçın "Gazze'de bir barış gücü olacaksa biz ilk günden beri söylüyoruz. Filistin'de bir çözüm için her türlü garantiyi vermeye hazırız. Garantörlük dahil olmak üzere her şeyi masaya koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Netanyahu yönetiminin Gazze'deki ateşkesi ihlal eden saldırılarını hatırlatan Yalçın "Biz elimizden geleni yapacağız ancak bu Türkiye'nin tek başına yapacağı bir şey değil. Bugün bile anlaşma olmasına rağmen İsrail ateşkesi ihlal etmek için elinden geleni yapıyor. O yüzden bir uzlaşı, bir ateşkes beyanı var. Bunun üzerinden sürdürelim" şeklinde konuştu.

"HAMAS MASAYA TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİYLE OTURDU"

ABD Başkanı Trump'ın Hamas için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teşekkür beyanına ilişkin konuşan Yalçın "Trump, 'Türkiye'ye Hamas'ın ikna edilmesi yönünde teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. Masayı kuran Katar ve Mısır'dı. Barış için tarafları ikna eden ABD ve Türkiye'ydi. Gördüğümüz kadarıyla Hamas, gerçekten dürüstçe Filistin halkını düşündüğü için anlaşmayı kabul etti. Hamas'ın masaya oturması sadece Türkiye'nin garanti vermesiyle olurdu" dedi.