Pentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı

Pentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı

- Güncelleme:
Pentagon&#039;a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump&#039;ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), personel maaşlarını ödemek için ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi paylaşılmayan "bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağı iddia edildi. Askerlere ödeme yapmak için 130 milyon dolar veren bağışçının, Mellon Fortune'un varisi Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı. Mellon Trump'ın önemli finansal destekçilerinden biri olarak biliniyor.

DIŞ HABERLER - ABD'de federal hükümetin kapalı durumda olması dolayısıyla Pentagon, bünyesindeki personelin maaşlarını karşılayabilmek için bağış kullanmayı planlıyor.

Buna göre Pentagon, maaş ödemeleri için Trump'ın "ismi kamuoyuyla paylaşılmayan bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını teyit etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, açıklamasında, söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının "maliyetini karşılamak" amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini bildirdi.

Pentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

PENTAGON'U FİNANSE EDEN BAĞIŞÇININ KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

New York Times'ın haberine göre; Trump'ın önemli mali destekçilerinden biri olan münzevi milyarder Timothy Mellon, kapanma sırasında askerlere ödeme yapmak için ABD hükümetine 130 milyon dolar veren isimsiz özel bağışçı.

Pentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

TRUMP İSİM VERMEDEN BAĞIŞI DUYURMUŞTU 

Trump, bağışı Perşembe gecesi duyurdu, ancak fonu sağlayan kişinin adını vermekten kaçındı ve onu sadece bir "vatansever" ve bir arkadaş olarak nitelendirdi. Ancak bağışın gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kişi, bağışçının Bay Mellon olduğunu söyledi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere konuşurken Bay Mellon'ın kimliğini açıklamayı yine reddetti. Sadece, kişinin "mükemmel bir Amerikan vatandaşı" ve "önemli bir adam" olduğunu söyledi.

Trump, Malezya'ya doğru yola çıkarken, "Tanıtım istemiyor, adının anılmamasını tercih ediyor ki bu, geldiğim dünyada oldukça sıra dışı bir durum ve siyaset dünyasında, adınızın anılmasını istersiniz" dedi.

Pentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı - 3. Resim

TIMOTHY MELLON KİMDİR?

Zengin bir bankacılık veliahtı ve demiryolu patronu olan Mellon, uzun süredir Trump'ı destekliyor ve başkanın kampanyasını destekleyen gruplara on milyonlarca dolar bağışladı.

Geçen yıl, Trump'ı destekleyen bir süper PAC'e 50 milyon dolarlık bağışta bulundu ve bu, şimdiye kadar açıklanan en büyük bağışlardan biriydi.

Eski Hazine Bakanı Andrew W. Mellon'un torunu olan Mellon, Trump seçilene kadar önemli bir Cumhuriyetçi bağışçı değildi. Ancak son yıllarda Trump'ı ve Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemek için yüz milyonlarca dolar harcadı.

Çoğunlukla Wyoming'de yaşayan Mellon, yoğun siyasi harcamalarına rağmen dikkat çekmiyor. Aynı zamanda, geçen yıl başkanlık seçimlerine aday olan Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın da önemli bir destekçisi. Mellon, Kennedy'nin başkanlık kampanyasına milyonlarca dolar bağışladı ve aşı karşıtı grubu Children's Health Defense'e de bağışta bulundu.

Pentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı - 4. Resim

PENTAGON BAĞIŞI KABUL ETTİ 

Pentagon, bağışı "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul ettiğini söyledi.

Pentagon'un baş sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, "Bağış, askerlerin maaş ve yan haklarının karşılanması şartıyla yapıldı" dedi.

