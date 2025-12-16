Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvuru sürecinin sona ereceği tarihler netleşti. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, başvuruların bitiş tarihi, kura takvimi ve ödeme koşullarını yakından takip ediyor.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyasında başvuruların son günlerine girildi. 81 ilde hayata geçirilecek proje için başvuru kanalları, kura tarihleri ve ödeme planları kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını hedefleyen kampanyada başvuru süresi il ve başvuru yerine göre farklı tarihlerde sona erecek.

Resmi açıklamaya göre e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. Bu tarihlerden sonra yeni başvuru alınmayacak.

TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? 500 bin konut son başvuru tarihi 2025

500 BİN SOSYAL KONUT SON BAŞVURU TARİHİ

500 bin sosyal konut hamlesinde başvuru süreci bu hafta itibarıyla sona eriyor. Proje kapsamında konutların büyüklükleri ve tipleri de netleşmiş durumda. Konutların yüzde 40’ı 80 metrekarelik 2+1, yüzde 30’u 65 metrekarelik 2+1 ve kalan yüzde 30’u ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşuyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, belirlenen son tarihlere kadar işlemlerini tamamlamak zorunda. Süre bitiminden sonra yalnızca başvurusu onaylanan adaylar kura sürecine dahil edilecek.

TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? 500 bin konut son başvuru tarihi 2025

TOKİ SOSYAL KONUT EV KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kura süreci, il ve proje bazında kademeli olarak yürütülecek.

Kura çekimlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Her il için kura çekimi tamamlandığında sonuçlar aynı gün içerisinde ilan edilecek ve vatandaşların erişimine açılacak.

TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? 500 bin konut son başvuru tarihi 2025

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ sosyal konut kura sonuçları, kura çekimlerinin ardından resmi kanallar üzerinden duyurulacak. Hak sahibi olan asil ve yedek listeler, il bazında yayımlanacak.

Vatandaşlar sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Sonuçlar kura takvimine paralel olarak aşamalı şekilde açıklanacak.

500 BİN KONUT ÖDEME PLANLARI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme koşulları da belirlendi. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyatlar İstanbul ve diğer iller arasında farklılık gösterecek.

Anadolu illerinde 1+1 konutlar yaklaşık 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL seviyesinden satışa çıkacak. İstanbul’da ise fiyatlar 1+1 için 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 için 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 için 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası