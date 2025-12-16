Anadolu Ajansı
Alkol ve sigaranın ardından 'bahis' reklamları da yasaklanacak
Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifinde, 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse erişiminin engellenmesine yönelik düzenleme de yer alacak. Bununla birlikte alkol ve sigara yasağının ardından bahis reklamları da yasaklanacak.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Reşit olmayan bireylerde kullanımı artan bahisle ilgili olarak, reklam yasağı ve çocukların erişimini engellemeye yönelik yasal düzenlemeler gündemde.
- Reşit olmayan bireylerde artan bahis kullanımı nedeniyle yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı.
- Bahis reklamları, alkol ve sigara reklamlarına benzer şekilde yasaklanacak.
- 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse erişimini engellemeye yönelik özel düzenlemeler yapılacak.
- Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları tarafından yürütülen bu çalışmalar, TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifiyle hayata geçirilecek.
Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Meclis feshedilebilir: Haredi partiler hükümeti köşeye sıkıştırdı
BAHİS REKLAMLARI DA YASAKLANACAK
Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.
İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Kumara giden, dolandırıcının eline düşüyor! Yasa dışı siteler de kopyalanıyor
Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR