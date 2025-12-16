İsrail’de Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Haredi partiler, Yeşiva öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın hızlandırılmaması halinde Meclisin feshi ve bütçenin bloke edilmesi tehdidinde bulundu.

İsrail’de Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Haredi partiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu köşeye sıkıştırdı.

Muhalif partiler Yeşiva öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin sürecin hızlandırılmaması halinde İsrail Meclisinin feshedilmesini destekleyeceklerini bildirdi.

BÜTÇE DE ASKIDA, ERKEN SEÇİM UYARISI GELDİ

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Haredi partiler, yalnızca Meclisin feshiyle yetinmeyeceklerini, aynı zamanda 2026 bütçesine de destek vermeyeceklerini Netanyahu’ya iletti. Mesajda, sürecin tıkanması durumunda ülkenin erken seçime sürükleneceği net şekilde dile getirildi.

Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Meclis feshedilebilir: Haredi partiler hükümeti köşeye sıkıştırdı

NETANYAHU: ERKEN SEÇİM HATA OLUR

Birleşik Tevrat Yahudiliği milletvekilleriyle yapılan görüşmede Netanyahu’nun, İsrail’i erken seçime götürmenin “bir hata olacağı” yönünde konuştuğu aktarıldı. Buna rağmen Haredi partilerin üzerindeki siyasi kuşatma sıkılaştı.

BOYKOT SONA ERDİ AMA TEHDİT GERİ ÇEKİLMEDİ

Haredi partilerin, Yeşiva öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasına yönelik yasanın hazırlanamaması nedeniyle Meclis oylamalarına başlattığı boykotu bu hafta sona erdirdiği bilgisi paylaşıldı. Ancak boykotun bitmesi, Meclisin feshi tehdidinin geri çekildiği anlamına gelmedi.

MUHALEFETİN HAMLESİ DAHA ÖNCE BOŞA DÜŞMÜŞTÜ

Netanyahu karşıtı muhalefet, İsrail Meclisinin feshedilmesi için 11 Haziran’da tasarı sunmuştu. Ön oylama öncesinde Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Tevrat Sancağı, hükümetle anlaşmaya vardığını açıklamış ve tasarıya karşı oy kullanmıştı. Bu destekle Netanyahu’nun iktidarını devirme girişimi başarısız kalmıştı.

MECLİS FESHİ İÇİN KRİTİK TAKVİM

İsrail’de Meclisin feshine ilişkin bir tasarının yeterli oy alamaması halinde, altı ay boyunca yeniden genel kurul gündemine alınamıyor. Ancak Meclis Başkanı’nın talebiyle bu süre daha kısa tutulabiliyor. Haredi partilerin son mesajı, bu sürecin yeniden tetiklenebileceğine işaret etti.

HAREDİLERİN ASKERLİK TARTIŞMASI KRİZİ BÜYÜTÜYOR

İsrail yasaları 18 yaşını geçen herkes için zorunlu askerlik öngörürken, Haredilerin yıllardır bu yükümlülükten muaf tutulması ülke içinde ciddi tartışmalara yol açıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024’te Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı bulunmadığı yönünde karar vermişti.

ON BİNLERCE CELP, SİYASİ GERİLİM

Hükümetin askerliğe uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten 24 binine celp gönderdiği, kalanlar için de yeni emirlerin yolda olduğu bilgisi paylaşıldı. Askerlik muafiyetine ilişkin yasanın çıkarılamaması sonrası Netanyahu’nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten çekilmiş, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

