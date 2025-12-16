Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevini devralan yeni isim olarak Metin Diyadin’i açıkladı. Volkan Demirel’in istifasının ardından takımın başına geçen Diyadin, Gençlerbirliği ile üçüncü kez göreve başlamış oldu.

Metin Diyadin 2025-2026 sezonunda Gençlerbirliği’ndeki üçüncü dönemini başlattı. Volkan Demirel’in istifasının ardından, Gençlerbirliği yönetimi tarafından takımın başına getirilen Diyadin'in kariyer geçmişi de merak konusu oldu. Peki, Metin Diyadin kimdir, kaç yaşında, hangi takımları yönetti?

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN KİMDİR?

Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine kulübün yakından tanıdığı isimlerden Metin Diyadin’i getirdi. Diyadin Türk futbolunun farklı kulüplerinde teknik direktörlük yaptıktan sonra, en önemli başarılarından birini 2011-2012 sezonunda Orduspor ile elde etti.

Orduspor’un başında çıktığı 26 haftalık süreçte takımı Süper Lig play-off’larına taşımayı başaran Diyadin, burada şampiyonluk yaşayarak Orduspor’u Süper Lig’e yükseldi. Daha sonra da 2012-2013 sezonunda Göztepe ve Kasımpaşa gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı.

METİN DİYADİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Metin Diyadin 16 Şubat 1968 tarihinde Trabzon’da doğdu. 57 yaşındaki teknik direktör, futbolculuk döneminde orta saha mevkisinde görev aldı. Profesyonel kariyerinin en uzun ve istikrarlı dönemini Gençlerbirliği formasıyla geçiren Diyadin, kulüp tarihine adını yazdıran oyuncular arasında bulunuyor.

METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında başlayan Metin Diyadin, ilk büyük başarısını Gençlerbirliği Oftaş’ı üst liglere taşıyarak elde etti. Kariyeri boyunca Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Orduspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gazişehir Gaziantep FK, Giresunspor, MKE Ankaragücü, Bandırmaspor ve Iğdır FK gibi birçok takımda görev yaptı.

Süper Lig ve 1. Lig’de önemli tecrübeler kazanan Diyadin, 2025-2026 sezonunda yeniden Gençlerbirliği’nin başına geçerek kulübün ligdeki hedeflerine katkı sunacak.

