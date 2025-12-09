Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz’ı getirdi. Vanspor’un son olarak Hakan Kutlu ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışları hızlanmış ve süreç Korkmaz’ın imzasıyla tamamlanmış oldu. Futbolseverler ise Osman Zeki Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında merakla araştırıyor.

Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu. Korkmaz’ın gelişi sonrası Vanspor cephesinde yeni bir yapılanma sürecinin başlaması bekleniyor.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor’un yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Osman Zeki Korkmaz 2 Mayıs 1982’de Trabzon’da dünyaya geldi. 43 yaşındaki Korkmaz, yıllar içinde hem altyapı çalışmaları hem de profesyonel takımlardaki görevleriyle adını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinden çok teknik ekiplerdeki çalışmalarla ön plana çıkan Korkmaz, uzun süre yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Kariyerine 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında başlayan Korkmaz, ilerleyen dönemlerde Konyaspor, Gaziantepspor, Rizespor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi kulüplerde yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Teknik direktörlük rolünü ilk kez Yeni Amasyaspor’da üstlenen deneyimli antrenör İstanbulspor’daki performansıyla dikkat çekmiş, takımı Süper Lig’e taşıyan isim olarak öne çıkmıştır. Ardından Manisa FK ve Sivasspor’da görev yapan Korkmaz şimdi ise Vanspor ile kariyerine devam ediyor.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ VANSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

İmaj Altyapı Vanspor, teknik adam değişikliğine giderek takımın başına Osman Zeki Korkmaz’ı getirdi. Kulübün yaptığı duyuruda, Korkmaz ile anlaşmanın sağlandığı ve çalışmaların kısa sürede başlayacağı belirtildi. Vanspor’un Hakan Kutlu ile yollarını ayırmasının ardından başlayan arayış, deneyimli çalıştırıcının gelişiyle noktalandı.

