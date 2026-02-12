Yıllardır hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Beren Saat, şimdi de sürpriz bir kararla müzik dünyasına adım attı. Eşi Kenan Doğulu ile sanatla iç içe sürdürdüğü evliliğini bu kez profesyonel bir projeye taşıyan ünlü oyuncu, İngilizce single’ıyla dinleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada tartışmaya neden olan klibi görenler “Sen Bihter Ziyagilsin, kendine gel!”, “Keşke görmeseydim, hiç olmamış”, “Klibi görünce yapay zekâ sandım” gibi yorumlarda bulundu.

Aşk-ı Memnu’da Bihter Ziyagil olarak izlediğimiz günden bu yana ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beren Saat; Fatmagül’ün Suçu Ne?, İntikam ve Atiye gibi projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettirdi. Her rolünde farklı bir kimliğe bürünen oyuncu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Özel hayatında ise gözlerden uzak bir evlilik sürdüren Beren Saat, 2014 yılında dünyaevine girdiği Kenan Doğulu ile magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.

“CAPİTALİ ZOO” İLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

Kariyerinde zirvede olan Beren Saat, uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk ürünü olan Capitali Zoo’yu dinleyiciyle buluşturdu. İngilizce sözleri Saat’e ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi. Parçanın miksleri ise Grammy ödüllü Brendan Morawski imzası taşıyor.

Los Angeles’ta çekilen klipte Beren Saat’in performansı da dikkat çekti. Oyuncunun müzik dünyasındaki ilk adımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

Yıllardır oyunculuğuyla konuşulan Saat’in müzik sektörüne geçişi bazı hayranlarını şaşırtırken, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. “Sen Bihter Ziyagilsin, kendine gel!”, “Keşke görmeseydim, hiç olmamış”, “Herkes kendi mesleğini yapmalı” ve “Klibi görünce yapay zeka sandım” gibi yorumlar dikkat çekti.

Beren Saat’in müzik kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

