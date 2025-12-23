Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Hanım karakterini oynayan usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllar sonra dizideki Bihter–Behlül ilişkisine dair yaptığı yorumla yeniden gündeme geldi.

Bir YouTube kanalına konuk olan Nebahat Çehre, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam eden Aşk-ı Memnu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve final yapmasının ardından da etkisini kaybetmeyen dizi, günümüzde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sık sık yeniden gündeme geliyor.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre’nin başrollerini paylaştığı yapım, özellikle Bihter ve Behlül arasındaki aşk nedeniyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada “Bihter aslında haklıydı” ve “Korkak Behlül” gibi yorumlarla sık sık hatırlanan dizi, yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor.

Nebahat Çehre’den yıllar sonra Aşk-ı Memnu itirafı! ‘Adnan Bey’ yorumu dikkat çekti

YILLAR SONRA GELEN YORUM

Programda dizinin en çok konuşulan konularından biri olan Bihter ve Behlül ilişkisine değinen Nebahat Çehre, bu kez alışılmış yorumların dışına çıktı. Usta oyuncu, yaşananların yalnızca Bihter ve Behlül üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Nebahat Çehre’den yıllar sonra Aşk-ı Memnu itirafı! ‘Adnan Bey’ yorumu dikkat çekti

“ADNAN’IN DA KABAHATİ VARDI”

Çehre, dizide Selçuk Yöntem’in canlandırdığı Adnan Bey karakterine de dikkat çekerek, olaylar zincirinde onun da payı olduğunu savundu. Deneyimli oyuncu açıklamasında, “Adnan’ın da kabahati vardı. Genç bir kadınla evleniyorsun, üstelik aynı evde çok yakışıklı bir yeğen var. Böyle bir ortamda yaşananlar kaçınılmazdı” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası