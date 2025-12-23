Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, son dönemde hem televizyon hem de sinema projeleriyle adından söz ettirirken, bu kez özel hayatından gelen bir haberle gündeme geldi. Akbaba’nın eşi Buket Akbaba’nın, yeni yıl öncesinde kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

“Uzak Şehir” dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ozan Akbaba, aynı zamanda ödüllü yönetmen Yüksel Aksu imzası taşıyan “Bak Postacı Geliyor” filmiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Akbaba’nın Postacı Osman karakterine hayat verdiği film, kısa sürede 143 bin seyirciye ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

BUGÜN KALP AMELİYATI OLACAK

Muğla’nın doğal güzellikleri eşliğinde çekilen filmin ortaya çıkmasında, kamera arkasında önemli katkılar sunan Buket Akbaba’nın da büyük emeği olduğu biliniyor. Sanat dünyasında bugüne kadar pek çok başarılı dizi ve film projesinde yer alan Buket Akbaba’nın, sağlık durumu nedeniyle bugün kalp ameliyatı geçireceği belirtildi.

Ozan Akbaba Uzak Şehir’e ara verdi: Eşi Buket Akbaba kalp ameliyat olacak

OPERASYON İÇİN SETTEN İZİN ALDI

Alınan bilgilere göre, Ozan Akbaba eşinin ameliyat sürecinde yanında olabilmek için dizi setinden izin aldı. Ünlü çiftin yakın çevresi, operasyonun planlı olduğunu ve tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ifade ederken, Buket Akbaba’nın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Sevenlerinden Buket Akbaba’ya geçmiş olsun mesajları gelirken, temenniler çiftin bu süreci en kısa sürede sağlıkla atlatması yönünde.

