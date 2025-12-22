Yeşilçam’ın dört yoncasından biri olarak nam salmış oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllar sonra içinde ukte kalan rolü açıkladı. Halit Refiğ'in yazdığı senaryoda Berrin Menderes'i canlandırmak istediğini söyleyen Koçyiğit “Bu rol içimde ukde kaldı" dedi.

6. Esenler Film Festivali kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende Halit Refiğ'in "Bir Türke Gönül Verdim" filmi izleyiciyle buluştu.

Yeşilçam’da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan oyuncu Hülya Koçyiğit, "Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ" başlıklı panelde konuştu. Halit Refiğ'in yazdığı senaryoda Berrin Menderes'i canlandırmak istediğini söyleyen Koçyiğit "Şeytan Aldatması" filminin çekilemediğini hatırlattı ve "Bu rol içimde ukde kaldı" itirafında bulundu.

“İÇİMDE UKDE OLARAK KALDI”

Koçyiğit, Halit Refiğ sayesinde Altın Portakal aldığını anlattı. Koçyiğit, ‘Karılar Koğuşu' filminde Perihan Savaş'ın oynadığı Hanım karakterini beğendiğini ancak usta yönetmenin Töze karakterinde ısrar ettiğini açıkladı.

Berrin Menderes'i canlandırmak istediğini söyleyen Koçyiğit şunları söyledi:

Muhteşem bir senaryo yazdı. Ancak o dönem, ben de sinemacı olarak çaldığım kapılardan olumlu dönüş alamadım. Bu nedenle 'Şeytan Aldatması' filmi çekilemedi ve içimde ukde olarak kaldı.

“BENİ RAHATSIZ EDİYOR”

Türk sinemasında son dönemlerde yer alan karakterleri gerçekçi bulup bulmadığı sorusunu da cevaplayan Hülya Koçyiğit “Kanallar arasında gezinirken gözümün takıldığı, şaşırdığım ve beğendiğim işler oluyor. Ancak günümüzde hayat şartları, insan ilişkileri, var olma kaygıları insanları o kadar bunaltmış ki; bu karakterlere de yansımış. Agresif, kıskanç, kavgacı, sürekli gizli işler peşinde olan karakterlerin izlenmesi beni rahatsız ediyor. Böyle olmamalı bence. Toplum içinde bu tarz insanlar olabilir; ama herkes böyle değildir" dedi.

