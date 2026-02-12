Kaydet

İzmir’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "sarı kodlu" uyarısının ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentte hayatı felç etti. Gaziemir ve Narlıdere gibi ilçelerde cadde ve sokaklar suyla dolarken, özellikle Akçay Caddesi gibi ana arterlerde ulaşım durma noktasına geldi. Altyapı çalışmalarının sürdüğü Sarnıç Mahallesi'nde sokaklar sular altında kalırken, belediye ve trafik ekipleri aksamaların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

