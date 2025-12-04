Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, Papara Park'ta karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı. Bordo mavililer sahada ikinci yarıda bulduğu gollerle turu garantiledi.

Türkiye Kupası heyecanı sürerken Trabzonspor, sahasında ağırladığı Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti. İlk yarıda aradığı golü bulamayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda vites artırarak tur biletini aldı. Vanspor FK ise kupaya veda etti. Maç sonunda gözler Trabzonspor'un grup aşamasındaki rakibine çevrildi.

TRABZONSPOR VANSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir oyunla geçerken gol sesi çıkmadı. Trabzonspor, taraftarının desteğiyle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Bordo mavililer 64. dakikada Danylo Sikan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Vanspor FK savunmasından Muhammet Çavuşoğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile skor 2-0 oldu. Bu gol maçın sonucunu belirlerken Trabzonspor turu rahat şekilde tamamladı. Vanspor FK ise kupadan elendi.

TRABZONSPOR'UN ZTK RAKİBİ KİM OLDU?

Trabzonspor aldığı galibiyetle Türkiye Kupası'nda grup aşamasına katılma hakkı kazandı. 4. tur sonrası grup aşamasına kalan takımlar kura çekimiyle eşleşecek. Kura heyecanı futbolseverler tarafından beklenirken bordo mavililer için muhtemel rakipler merak konusu oldu.

Türkiye Kupası grup kuraları 5 Aralık'ta TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura töreni A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Trabzonspor'un hangi takımlarla aynı grupta yer alacağı bu çekilişle belli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular ZTK grup kuraları ne zaman çekilecek? Kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

