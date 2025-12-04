Ikea sürpriz kutusu doğru mu sorusu gündemde yerini aldı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “IKEA sürpriz kutu” ilanları binlerce kullanıcıyı peşinden sürükledi. Instagram, Facebook ve çeşitli mesajlaşma uygulamalarında görülen reklamlarda “sürpriz kutu”, “özel kampanya” ve “kutunu seç” gibi ifadeler dikkat çekerken, pek çok kişi bu paylaşımların doğruluğunu araştırmaya başladı.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. “45. yıla özel fırsat” gibi başlıklarla yayılan reklamlar, kullanıcıları düşük fiyatlarla ürün kazanabilecekleri iddiasıyla yönlendiriyor. Bazı paylaşımlar profesyonel tasarımlarla hazırlanmış gibi görünürken doğrulukları da araştırılıyor.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? Markadan açıklama gecikmedi!

IKEA SÜRPRİZ KUTUSU DOĞRU MU?



Sosyal medyada dolaşıma giren “IKEA sürpriz kutu” reklamları, binlerce kullanıcı tarafından merak edildi. Instagram, Facebook ve mesajlaşma uygulamalarında görülen içeriklerde markanın özel bir kutu kampanyası başlattığı iddia ediliyor.

Fakat paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Kullanıcıların yönlendirildiği sitelerin sahte olduğu ve IKEA sürpriz kutu kampanyasının IKEA ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı tespit edildi.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? Markadan açıklama gecikmedi!

IKEA GİZEMLİ KUTU GERÇEK Mİ?



İnternette “IKEA gizemli kutu”, “45. yıla özel fırsat” gibi başlıklarla yayılan reklamların ardından pek çok kişi gerçek bir kampanya olup olmadığını araştırmaya başladı. Yapılan şikayetlerde ödeme yapmalarına rağmen herhangi bir ürün ulaşmayan kullanıcıların olduğu belirtildi.

Bazı kişilerin kart bilgilerinin izinsiz işlendiğine dair iddialar da gündeme geldi. Yaşanan gelişmeler söz konusu kampanyanın dolandırıcılık amacı taşıdığını gösterdi.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? Markadan açıklama gecikmedi!

IKEA HEDİYE KUTU KAMPANYASI SAHTE Mİ?



Artan paylaşımlar sonrasında IKEA Türkiye resmi bir duyuru yayımlayarak internette dolaşan tüm “hediye kutusu”, “gizemli kutu” ve benzeri kampanyaların asılsız olduğunu açıkladı.

Şirket, bu içeriklerin markayla ilgisi bulunmadığını, WhatsApp mesajları ve sosyal medya reklamlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? Markadan açıklama gecikmedi!

Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Hakkımızda çıkan "45. Yıla özel tam 50 kişiye hediye" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Konu ile ilgili WhatsApp'tan gelen mesajlar ve Twitter'da yayınlanan tweetler başta olmak üzere hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesini rica ederiz.

Yeni kampanyalarımız ve IKEA ile ilgili en güncel haberler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden takip etmeye devam edin. İlginize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

IKEA Türkiye.

İLGİLİ HABERLER SPOR İtalya elenince ünlü mobilya firması IKEA yağmalandı!

Haberle İlgili Daha Fazlası