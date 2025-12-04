Kaydet

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir yolcu minibüsünde, sürücünün akbil basmadığını iddia ettiği öğrencilerle tartışması skandala dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü, direksiyon başında öğrencilere yönelik hakaret, küfür ve beddualar savurmaya başladı. Şoförün bu sözleri, minibüste bulunan diğer yolcular tarafından da tepkiyle karşılanırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şoförün aracı sürerken öğrencilere bağırdığı anlar yer aldı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası