4 Aralık Perşembe günü İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde yaşanacak su kesintisine dair açıklamada bulundu. Bakım ve onarım çalışması nedeniyle gerçekleşen arıza sebebiyle Buca, Karaburun ya da Konak ilçeleride uygulanan su kesintileri, gündemin ilk sırasında yer alıyor.

İzmir'de 4 Aralık Perşembe günü su kesintisi yapılacak ilçeleri ve kesinti saatleri İZSU tarafından tek tek açıklandı.

Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. Ayrıca, kenti etkileyen kuraklık kapsamında düzenli olarak yapılan su kesintilerinin de devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İZSU su kesintisi! 4 Aralık İzmiri hangi ilçelerinde sular kesilecek?

4 ARALIK İZMİR'İ HANGİ İLÇELERİNDE SULAR KESİLECEK?

İzmir'in Beydağ, Bornova, Buca,, Karaurun, Kiraz, Konak ve Menemen ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor.

İZSU su kesintisi! 4 Aralık İzmiri hangi ilçelerinde sular kesilecek?

İlçe Mahalle(ler) Kesinti Süresi Arıza Tipi Açıklama Beydağ Sarıkaya 03.12.2025 – 11:00-17:00 (≈ 6 saat) Elektrik Arızası GDZ EDAŞ bakım-onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanabilir. Beydağ Karaoba, Kurudere 03.12.2025 – 09:00-16:30 (≈ 8 saat) Elektrik Arızası GDZ EDAŞ bakım-onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanabilir. Bornova Atatürk, İnönü, Kızılay 04.12.2025 – 10:00-12:00 (≈ 2 saat) Branşman Arızası İnönü Mahallesi 737 Sokak içi branşman arızası; bölge vanası kapatıldı. Buca Dicle, Ufuk 04.12.2025 – 09:30-13:30 (≈ 4 saat) Ana Boru Arızası Ana borudaki arıza nedeniyle su verilememektedir. Çamlık Mah.’nin bir kısmı da etkilenmektedir. Karaburun İskele 03.12.2025 – 10:00-17:00 (≈ 7 saat) Ana Boru Arızası İskele Mah. Kuyucak Caddesi’nde ana boru arızası; Baksat Sitesi de etkilenecektir. Kiraz Cumhuriyet 04.12.2025 – 08:50-12:30 (≈ 4 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle Yeni Mahalle’de su kesintisi yaşanacaktır. Konak Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, 26 Ağustos 04.12.2025 – 10:00-12:00 (≈ 2 saat) Ana Boru Arızası 2681 Sokak No:17 Konak Ferahlı, İsmet Paşa, Levent 04.12.2025 – 09:30-13:31 (≈ 4 saat) Ana Boru Arızası Ana borudaki arıza nedeniyle su verilememektedir. Menemen Haykıran 03.12.2025 – 17:10-19:10 (≈ 2 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası. Narlıdere Çatalkaya, Huzur, Narlı 04.12.2025 – 10:50-11:30 (≈ 1 saat) Pompa Arızası Pompa arızası nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

İZSU su kesintisi! 4 Aralık İzmiri hangi ilçelerinde sular kesilecek?

İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresinde bugün planlı su kesintisi yaşanacaktır. Buna göre, sular 23:00 ile 05:00 arası kesilecektir.

Su kesintisi gerçekleşecek bölgeler şunlardır;

Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,

Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,

Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri

Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,

Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.

Haberle İlgili Daha Fazlası