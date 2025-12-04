Fransa’nın önde gelen gazetelerinden La Nouvelle Tribune, Türkiye’nin KIZILELMA testiyle askeri havacılık tarihinde çığır açtığını yazdı.

Türkiye’nin yerli ve milli savunma hamlesinin simgesi haline gelen KIZILELMA bu kez dünya basınında manşetleri süpürdü. Fransa’nın önde gelen gazetesi La Nouvelle Tribune, Türkiye’nin son testle askeri havacılıkta “yeni bir çağ açtığını” ve Kızılelma’nın küresel dengeleri değiştiren bir başarıya imza attığını yazdı.

"Türkiye’nin bir dönem dışa bağımlı bir ülkeyken bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava sistemlerini tasarlayan, üreten ve sahada etkin kullanan nadir ülkelerden biri" diyen yazar haberde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, KIZILELMA ile radar, füze ve hava aracı entegrasyonunu tamamen milli kaynaklarla gerçekleştirdi ve havada jet hedefi vurmayı başardı. ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı."

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden La Nouvelle Tribune, Türkiye’nin Kızılelma testiyle askeri havacılık tarihinde çığır açtığını yazdı.

Dünya basınına göre, KIZILELMA'nın 29 Kasım’da gerçekleştirdiği test dünya askeri havacılık tarihinde bir kırılmaya neden oldu. Fransız basını testin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Türkiye İHA konusunda ABD'de bile eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atıp askeri havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. 29 Kasım’da bir Türk insansız hava aracı, jet motorlu bir hedefi uçuş sırasında imha etti; bu şimdiye kadar başka hiçbir ülkenin kamuoyuna duyurmadığı bir başarı. Baykar tarafından üretilen Kızılelma, tamamen milli sanayi tarafından geliştirilen Gökdoğan füzesi ile 65 kilometre mesafedeki hedefini vurdu."

"ON YIL ÖNCE BAĞIMLIYDI, BUGÜN STANDART BELİRLİYOR"

Uluslararası medyada yer alan haberde Türkiye’nin son 15 yıldaki dönüşümünün altı çizildi:

"Bu başarı, olağanüstü bir dönüşümün tamamlayıcısı. Türkiye, 15 yıldan kısa bir sürede bağımlı bir ithalatçıdan dünyanın en gelişmiş hava sistemleri tasarımcısı konumuna yükseldi."

Yazar, Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve Ukrayna sahalarında Bayraktar TB2’nin etkisiyle Türkiye’nin küresel İHA pazarında belirleyici bir aktöre dönüştüğünü ele aldı.

KIZILELMA’NIN TESTİNDE F-16’LAR HAVALANDI

Haberde testin teknik detayları da yer aldı:

"Operasyon Sinop yakınlarında Karadeniz üzerinde gerçekleşti. Beş adet F-16 uçağı, Baykar'ın patronu Selçuk Bayraktar ve ASELSAN yöneticisi Ahmet Akyol'un bulunduğu Kızılelma’ya eşlik etti. Yüksek hızda fırlatılan hedef araç, ASELSAN'ın MURAD radarıyla tespit edildi ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan füzesi ile imha edildi."

Kızılelma’nın 11 bin metre irtifada Mach 0.9 hıza ulaştığı, taşıdığı mühimmatlarla hafif bir avcı uçağının kabiliyetini kazandığı belirtildi.

“TÜRKİYE TEKNOLOJİ ZİNCİRİNİN TAMAMINA HAKİM OLDUĞUNU KANITLADI”

Fransız basını, Türkiye’nin radar, füze, hava aracı ve elektronik sistemleri tamamen milli kaynaklarla entegre edebilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye, insansız hava aracıyla havada önleme yapmayı kanıtlayarak bir adım öne geçti. Ankara, radar, füze ve platformlardan oluşan teknoloji zincirinin tamamını ulusal endüstriden sağladığını kanıtlıyor."

KÜRESEL REKABET KIZIŞIRKEN TÜRKİYE ÖNE GEÇTİ

Haberde İran, Ukrayna, Rusya ve Çin’in insansız hava aracı yatırımlarına geniş yer verilirken, Türkiye’nin bu yarışta "benzersiz" bir konuma yükseldiği belirtildi:

"On yıl önce ithalata büyük ölçüde bağımlı olan bir ülke için bu dönüşüm dikkat çekici."

