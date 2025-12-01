Hindistan, yıllardır küçümsemeye çalıştığı Türk savunma sanayisinin Kızılelma ile dünya tarihinde bir ilki başarması sonrası adeta teslim bayrağını çekti. Yeni Delhi merkezli savunma platformları, başarısı dünya basınını sarsan Kızılelma için şaşkına döndüklerini açıkça yazdı.

Türkiye’nin Pakistan ile yakın askeri ilişkileri yüzünden Ankara’yı defalarca kez hedef alan, savunma ortaklıklarını eleştiren ve açıkça Türkiye karşıtı söylemler üreten Hindistan, bu kez Bayraktar Kızılelma’nın tarihi başarısı karşısında adeta yelkenleri suya indirdi.

Yeni Delhi’nin yıllardır küçümsemeye çalıştığı Türk savunma sanayii, Kızılelma’nın dünyanın ilk insansız BVR hava-hava saldırısını gerçekleştirmesiyle Hindistan basınında bambaşka bir tona dönüştü.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olması dünya basınında yankı buldu.

SELÇUK BAYRAKTAR'I İSTEDİLER

Hindistan merkezli savunma platformu Alpha Defense, Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

Paylaşımda, dünyanın ilk insansız BVR (görüş ötesi) havadan havaya saldırısını gerçekleştiren Kızılelma’nın başarısına vurgu yapılarak, “İnsanlar Kızılelma’yı görüyor ve bir gecede başarıya ulaştığını düşünüyor. Gerçek: vizyon + liderlik” ifadeleri kullanıldı.

Platform, Hindistan’ın yıllardır geliştirmeye çalıştığı 1,2 kN ve 1,56 kN motorların hâlâ hazır olmadığına dikkat çekti ve çarpıcı bir cümle kurdu:

“Mümkünse Selçuk Bayraktar’ı ithal edin.”

KÖPRÜLERİ ATAMADIK, YAPAMADIK… TÜRKİYE YAPTI

Alpha Defense analizinde, Hindistan’ın uzun yıllardır çözemediği teknik ve koordinasyon sorunlarının altı çizilirken, “Bazen eksik olan teknoloji donanım değildir… liderliktir.” değerlendirmesi yapıldı.

Hint basını, Türkiye’nin tamamen yerli kadrolarla insansız bir platformda tam hava-hava “öldürme zinciri”ni tamamlamasını “bizim başaramadığımızı Türkiye yaptı” şeklinde yorumladı.

KIZILELMA’DAN DÜNYADA BİR İLK

Baykar, Sinop açıklarında yapılan testte Kızılelma’nın, Aselsan üretimi MURAD AESA radarıyla jet motorlu hedefi tespit ettiğini, ardından TÜBİTAK SAGE üretimi Gökdoğan füzesini ateşleyerek kesin isabet kaydettiğini doğruladı.

Bu saldırı, dünyada insansız bir savaş uçağının gerçekleştirdiği ilk doğrulanmış uzun menzilli hava-hava önleme olarak kayda geçti.

Haberde, Bayraktar KIZILELMA'nın hedef F-16'ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağlaması "önemli bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirildi.

F-16’LARLA ORTAK UÇUŞ: YENİ SAVAŞ ÇAĞI

Baykar’ın paylaştığı görüntülerde Kızılelma’nın Merzifon’dan kalkan 5 F-16 ile aynı kol uçuşunda olduğu görülüyor..

Hindistan 'mümkünse Selçuk Bayraktar’ı ithal edelim!’ dedi! "Biz ilk taşı bile koyamadık, KIZILELMA eşiği aştı"

Selçuk Bayraktar, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



“Havacılık tarihinde yeni bir çağ başlıyor. İlk kez insansız bir savaş uçağı havadaki bir hedefe radar güdümlü füze ateşledi ve başarıyla vurdu.”

HİNT BASINI: BİZ HALA BEKLİYORUZ

Hindistan’da gelişmeleri yakından takip eden savunma analistleri, Kızılelma’nın geldiği seviyeyi “Hindistan’ın yıllardır ulaşamadığı bir eşik” olarak nitelendirdi.

Bazı yayınlar, Delhi yönetiminin insansız savaş uçağı geliştirme sürecinde yetersiz kaldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye köprüleri atladı, biz henüz ilk taşı yerine koyamadık."

