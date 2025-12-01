Premier Lig'in 13. haftasında Brighton'ın Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada performansıyla övgü alan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maçı oyuncusu seçildi.

İngiltere Premier Lig de Brighton, deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 2-0 yenerken geceye damgasını vuran isim milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu oldu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, hem savunmada hem hücumda gösterdiği üst düzey performansla "maçın oyuncusu" seçilerek büyük övgü topladı.

GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

Brighton'a galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada De Cuyper ve 88. dakikada Tzimas'tan geldi. Milli futbolcu, özellikle ikinci yarıda oyunun iki yönünde sergilediği etkili futboluyla takımının kontrolü elinde tutmasında büyük pay sahibi oldu.

Editör:EMRAH TAŞÇI

