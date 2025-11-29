İtalya Serie'nın 13. haftasında Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve ligde 3 puan hasretine son verdi. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 10 gol katkısı yaptı.

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede geriye düşen Juventus, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

KENAN YILDIZ DUBLE YAPTI

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 27 ile 45+1. dakikalarda milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti. Konuk ekip Cagliari'nin tek golü ise 26. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

MİLLİ OYUNCULAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Cagliari'de yedek başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikada oyuna girdi.

ÖNERİLEN SPOR Barcelona 4 gollü maçta geri döndü

JUVENTUS'UN 2 MAÇLIK HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla ligde iki maçlık aranın ardından galip gelen Juventus, puanını 23'e yükseltti. Ligde son 9 maçından galibiyet çıkaramayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

Juventus, Serie A'nın 14. hafta Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cagliari ise lider Roma'yı konuk edecek.

KENAN'DAN 10 GOL KATKISI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Editör:EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası