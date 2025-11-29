İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca, Vedat Muriqi'nin iki gol attığı karşılaşmada Osasuna ile 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kaldı.

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, Osasuna'yı konuk etti.

Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan maçta ekipler sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

MURIQI'DEN 4 DAKİKADA İKİ GOL

Mallorca'nın gollerini 62 ve 66. dakikada Vedat Muriqi kaydetti ve bu sezonki 8. golünü attı.

BERABERLİK 90+2'DE GELDİ

Osasuna'ya beraberliği getiren golleri ise 82. dakikada Raul Garcia ve 90+2. dakikada Flavien-Enzo Boyomo attı.

MALLORCA PUANINI 13 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 13'e yükseltti. Osasuna ise 12 puana ulaştı. Mallorca, LaLiga'nın 15. haftasında deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Osasuna ise Levante'yi konuk edecek.

VEDAT, LEWA'YI YAKALADI

Osasuna ağlarına iki gol birden bırakan Vedat Muriqi, 8 golle krallık yarışında Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi yakaladı.

Gol krallığı yarışında Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ise 13 golle zirvede yer aldı.

Editör:EMRAH TAŞÇI

