İtalya Serie A'nın 13. haftasında Udinese, Nicolo Zaniolo'nun gol attığı maçta Parma'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla beşinci golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Nicolo Zaniolo'nun formasını giydiği Udinese, deplasmanda Parma ile karşı karşıya geldi.

Stadio Ennio Tardini'de oynanan maçı konuk ekip Udinese, 2-0'lık skorla kazandı.

PARMA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nicolo Zaniolo ve 65. dakikada penaltıdan Keinan Davis kaydetti. Parma'da Mariano Troilo, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

ZANIOLO 68 DAKİKA GÖREV ALDI

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, 68 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Udinese ligde 18 puana yükseldi. Parma ise 11 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Udinese, Genoa'yı ağırlayacak. Parma ise Pisa'ya konuk olacak.

ZANIOLO BEŞİNCİ GOLÜNÜ ATTI

26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla 12 resmi maçta biri kupa olmak üzere 5 gollük katkıda bulundu.

Öte yandan Nicolo Zaniolo, Parma - Udinese maçının oyuncusu seçildi.

