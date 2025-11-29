Süper Lig'in 14. hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi ve 4 maç sonra kazandı. Gaziantep'te oynanan maçın son anlarından tartışma çıkarken entresan bir gol atıldı. Eyüpspor ceza sahası içinde çıkan kavgada; kaleci oyuncuları ayırmaya gitti, topu ağlarında gördü, hakem orta noktayı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibinin galibiyet gollerini 10. dakikada Umut Bozok ve 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Ev sahinin tek golü ise 90+6. dakikada Emmanuel Okyere Boateng'den geldi.

EYÜPSPOR 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla Eyüpspor, ligde 4 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. İstanbul ekibi, bu skorun ardından puanını 12 yaptı ve 15. sıraya tırmandı. Burak Yılmaz ve öğrencileri ise 22 puanda kaldı.

YILMAZ'IN 3 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nin ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Kavga ve gol anı

GAZİANTEP'TE ENTRESAN GOL

Gaziantepli futbolcu Drissa Camara ve Eyüpsporlu Robin Yalçın, saha içerisinde kavga ederken savunma oyuncuları tartışmaya odaklandı. Eyüpspor kalecisi Felipe de kavgayı önlemek için kalesini terk etti.

Gaziantep FK'de Boateng, topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Eyüpsporlu oyuncular bu gole itiraz etse de hakem Ömer Tolga Güldibi kararını değiştirmedi ve maç bu sonuçla bitti.

