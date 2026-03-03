ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği iddiaları konuşuluyordu. Boğaz'ın durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki, Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı'nın önemi nedir?

İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kontrolündeki Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden biri olarak biliniyor. ( Mehmet Yaren Bozğun - Anadolu Ajansı ) ABD ile İran arasında tırmanan saldırılar sürerken, İran Devrim Muhafızları’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı bildirildi.

Dünya petrol taşımacılığının en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın kapanması, uluslararası piyasalarda endişeye yol açtı. Uzmanlar, söz konusu gelişmenin küresel petrol arzını doğrudan etkileyebileceğini ve petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olabileceğini değerlendiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE? Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni birbirine bağlayan boğazdır. Boğazın kuzey kıyısında İran, güney kıyısında ise Umman toprakları bulunur. Genişliği 33 ila 95 kilometre kadardır. Qeshm, Hürmüz ve Hengam adalarını içerir.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ? Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor. İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kontrolündeki Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden biri olarak biliniyor.



Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor. Hürmüz Boğazı’nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.

