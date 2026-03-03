Arturo Vidal'den Galatasaray itirafı: 2 takım saydı, 'Delilik bu' dedi
Avrupa'da Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter'de forma giyen; şimdilerde ülkesinde Colo-Colo takımı için mücadele eden Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, Galatasaray taraftarı hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
- 38 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da oynadığı en ateşli stadyumlardan birinin Galatasaray stadı olduğunu söyledi.
- Vidal, Galatasaray ve Celtic stadyumlarındaki atmosferin inanılmaz olduğunu ve taraftarların kendisini yemek istiyor gibi hissettirdiğini belirtti.
Ülkesi Şili'de Colo-Colo takımının formasını giyen Arturo Vidal, 21 yıllık kariyerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da oynadığı en ateşli stadyumlardan birinin Galatasaray stadı olduğunu söyledi.
"SENİ YEMEK İSTİYOR GİBİYDİLER"
Arturo Vidal, "Kariyerim boyunca oynadığım en ateşli stadyumlar Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarıydı. Oradaki atmosferi gerçekten hissedebiliyordunuz. O iki stadyum gerçekten deliydi. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler" dedi.
"VAR, REAL MADRID SAYESİNDE ÇIKTI"
Vidal, İspanyol devi Real Madrid hakkında ise "Real Madrid'e karşı her oynadığımda soyulmuş gibi hissediyordum. Zaten çok fazla soygun vardı ama Real Madrid sayesinde VAR ortaya çıktı" şeklinde konuştu.