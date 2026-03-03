Avrupa'da Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter'de forma giyen; şimdilerde ülkesinde Colo-Colo takımı için mücadele eden Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, Galatasaray taraftarı hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ülkesi Şili'de Colo-Colo takımının formasını giyen Arturo Vidal, 21 yıllık kariyerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da oynadığı en ateşli stadyumlardan birinin Galatasaray stadı olduğunu söyledi.

Arturo Vidal, Inter formasıyla

"SENİ YEMEK İSTİYOR GİBİYDİLER"

Arturo Vidal, "Kariyerim boyunca oynadığım en ateşli stadyumlar Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarıydı. Oradaki atmosferi gerçekten hissedebiliyordunuz. O iki stadyum gerçekten deliydi. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler" dedi.

Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen (2024) Arturo Vidal'ya görkemli karşılaşma yapmıştı. Stada helikopterle gelen Vidal, ata binmiş ve kılıç kuşanmıştı.

"VAR, REAL MADRID SAYESİNDE ÇIKTI"

Vidal, İspanyol devi Real Madrid hakkında ise "Real Madrid'e karşı her oynadığımda soyulmuş gibi hissediyordum. Zaten çok fazla soygun vardı ama Real Madrid sayesinde VAR ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası