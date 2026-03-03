Süpersonik ve hipersonik füze sistemleri gündemdeki gelişmelerin ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. ABD-İran-İsrail arasındaki gerilimle beraber ''Süpersonik füze nedir, özellikleri nelerdir?'' sorusu da gündeme getirilirken hipersonik ve süpersonik füzenin farkları da araştırılıyor.

Süpersonik ve hipersonik füzeler/silahlar askeri dengeleri büyük oranda etkileyebilecek kapasiteye sahip teknolojilerdir. Son günlerde yaşanan ve gündemi derinden sarsan gelişmelerle beraber ''Süpersonik füze nedir, özellikleri nelerdir?'' sorusu birçok kişi tarafından cevap arıyor. İşte, hipersonik ve süpersonik füzenin farkları ve özellikleri...

Görseller temsilidir.

SÜPERSONİK FÜZE NEDİR?

Süpersonik füze atmosfer içinde ses hızını aşarak ilerleyebilen füzelerdir. Ses hızı Mach 1 olarak kabul edilirken süpersonik füzeler bu eşiğin üzerinde genellikle Mach 2 ile Mach 4 aralığında hızlara ulaşabiliyor. Süpersonik füze hızı hedefe ulaşma süresini kısaltırken hava savunma sistemlerinin müdahale süresini de daraltmaktadır.

Görseller temsilidir.



SÜPERSONİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Süpersonik füzeler yüksek hız kabiliyeti sayesinde kısa sürede uzun mesafe kat edebilir. Süpersonik sistemler çoğu zaman ramjet benzeri hava soluyan motor teknolojileri kullanarak düşük irtifada uçuş yaparak radar tespitini de zorlaştırır.

Bazı süpersonik füzeler:

SLAM

P-500 Bazalt (SSCB/Rusya)

P-270 Moskit (SSCB/Rusya)

P-800 Oniks (SSCB)

P-700 Granit (SSCB/Rusya)

PJ-10 BrahMos (Hindistan/Rusya)

Görseller temsilidir.

HİPERSONİK VE SÜPERSONİK FÜZE ARASINDAKİ FARKLAR

Süpersonik ve hipersonik füze arasındaki en büyük fark hız seviyeleridir. Süpersonik sistemler ses hızını aşarken hipersonik silahlar Mach 5’in üzerine çıkabilir. Hatta bazı tasarımlarda hipersonik füzeler Mach 25 seviyesine kadar ulaşabiliyor. Yani bu hipersonik füzelerin saniyede kilometrelerce yol kat edilmesi anlamına geliyor.

Hipersonik silahlar üç ana alanda geliştiriliyor. Roketle hız kazanıp atmosfer içinde süzülen boost-glide araçlar, scramjet motorla çalışşan yüksek hızlı platformlar ve elektromanyetik sistemlerle ateşlenen hiper hızlı mühimmatlar vardır.

Görseller temsilidir.

3M22 Zircon, Kh-47M2 Kinzhal ve AGM-183 ARRW gibi projeler bazı hipersonik teknolojiler arasındadır.

Hipersonik sistemler yalnızca hız açısından değil, manevra kabiliyeti ve ısı dayanımı bakımından da süpersonik füzelerden ayrışır. Atmosfer içinde yön değiştirebilme özelliği savunma sistemleri açısından öngörülmesini zorlaştırır.

Görseller temsilidir.

Aşırı sürat nedeniyle oluşan yüksek sıcaklık da hipersonik füzelerdeki malzeme teknolojinde farka sebep olur. Süpersonik füzeler ise daha düşük hız bandında olduğu için teknik gereksinimleri hiprersonik sistemlere kıyasla daha sınırlıdır. Tüm bunlara rağmen süpersonik füzelerin tercih edilmesi ise maliyet ve üretim süresinden kaynaklanır.

