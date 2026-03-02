HABER MERKEZİ
Avrupa'da 'uzun menzilli füze' konsorsiyumu! 3 ülke ortak üretecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'da 3 ülke ortaklığında, uzun menzilli füze üretmek için konsorsiyum kurulacağını açıkladı. Macron, "Almanya, İngiltere ve Fransa uzun menzilli füzeler konusunda birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
