İran’ın geliştirdiği hipersonik füze programı son dönemde savunma gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. “Fettah” adı verilen füzenin hızı, menzili ve teknik kapasitesi kamuoyunda merak edilirken sistemin hangi özelliklere sahip olduğu sorgulanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen Fettah hipersonik füzesi, 2023 yılında tanıtılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yüksek hız, manevra kabiliyeti ve hava savunma sistemlerini aşma iddiasıyla öne çıkan füzenin teknik özellikleri ve operasyonel kapasitesi uluslararası güvenlik çevrelerinde yakından takip ediliyor.

FETTAH FÜZESİ NEDİR?

Fettah füzesi, İran tarafından geliştirilen ve hipersonik hızlara ulaşabildiği açıklanan bir balistik füze sistemi olarak tanımlanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri envanteri için geliştirilen füze, 6 Haziran 2023’te Tahran’da düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Füzenin adı İran lideri Ali Hamaney tarafından verildi.

Hipersonik füze sınıfına dahil edilen sistemler, ses hızının en az beş katı hızla hareket edebilen ve uçuş sırasında yön değiştirebilen araçlar olarak biliniyor. Fettah’ın da atmosfer içinde ve dışında farklı manevralar yapabildiği, bu sayede klasik balistik füzelere kıyasla daha zor tespit edilebildiği ifade ediliyor.

FETTAH FÜZESİ MENZİLİ KAÇ KM?

İran tarafından paylaşılan resmi verilere göre Fettah füzesinin menzili yaklaşık 1.400 kilometre olarak açıklandı. Bu menzil, füzenin bölgesel ölçekte geniş bir hedef alanına ulaşabilmesine imkan tanıyor.

FETTAH FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Fettah’ın iki aşamalı katı yakıtlı bir roket sistemine sahip olduğu ve hareketli başlık yapısıyla manevra kabiliyeti kazandığı belirtiliyor. Füzenin savaş başlığında kullanılan itki yönlendirme sistemi sayesinde atmosfer içinde yön değiştirebildiği ve bu özelliğin hava savunma sistemlerine karşı avantaj sağladığı öne sürülüyor.

Teknik açıklamalarda füzenin radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik tasarlandığı, farklı irtifa ve yönlerde hareket edebildiği ve yeniden atmosfere giriş sırasında da manevra yapabildiği ifade ediliyor. Bu özellikler hipersonik sistemlerin temel karakteristikleri arasında gösterilirken, uluslararası savunma analizlerinde bu tür sistemlerin tespit ve önleme süreçlerini zorlaştırdığı değerlendiriliyor.

