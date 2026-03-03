TÜBİTAK yüksek lisans öğrencilerine yönelik yurt içi burs programlarının 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattı. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında farklı alan ve kategorilerde destek sağlanacak. İşte başvuru şartları ve takvimi...

TÜBİTAK 2210-A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı, 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı, 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı için başvurular başladı. Başvurular için son tarih ve başvuru şartları da TÜBİTAK tarafından duyuruldu.

TÜBİTAK YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI 1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK tarafından yürütülen Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programlarının 2026 yılı 1. dönem başvuru süreci başladı. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında başvurular 2 Mart 2026 tarihinde alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını 24 Mart 2026 saat 17.30’a kadar çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026 yılı 2. dönem başvurularının ise 5-27 Ekim tarihleri arasında alınması planlanıyor.

TÜBİTAK YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Koşulları

4.1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

4.1.2. Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak

4.1.3. Kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere bilimsel hazırlık dâhil eğitiminin

en geç 3. döneminde kayıtlı olmak (Bilimsel hazırlıkta programa başvuru

yapılabilirken, yabancı dil hazırlık aşamasında programa başvuru yapılamaz).

4.1.4. Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde ALES sınavından herhangi bir puan

türünde en az 80 puan almış olmak

4.1.5. Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL,

TIPDİL sınavlarından birinden İngilizce dilinde en az 80 puan veya son 2 yıl

içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından

birinden İngilizce dilinde muadil puan almış olmak

4.1.6. Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

4.1.7. Daha önce 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programlarından yüksek lisans

bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler

başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından

vazgeçenler başvuru yapabilirler).

4.1.8. Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için

aranan koşulları sağlayan tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.

4.1.9. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

4.1.10. 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru

dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.



1.⁠ ⁠TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru

yapamaz.

2.⁠ ⁠Üniversite yerleştirme sıralaması ÖSYM üzerinden görüntülenemeyen

adayların başvuru aşamasında ÖSYM yerleştirme ve sonuç belgelerini

sunmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından doğrudan lisans programına

yerleşmeyen adayların başvuru aşamasında yerleşme durumlarını

belgelendirmeleri gereklidir.

TÜBİTAK YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?



4.2.1. Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve

İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

4.2.2. Başvuru aşamasında adaylardan sisteme belge yüklemesi istenmemektedir.

Adayların eğitim, sınav vb. bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden

görüntülenecektir. Ancak bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden

görüntülenemeyen adayların eğitim, sınav vb belgelerini başvuru sistemine

yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe

veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı

Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.

4.2.3. Burs almaya hak kazanan kişilerin bursiyer adaylıklarının açıklanmasından

sonra kurum tarafından istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir.

4.2.4. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu

olacaklardır.

4.2.5. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için

başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin elektronik yolla

(bideb2210@tubitak.gov.tr) BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir. Dilekçenin

BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

