Barcelona, La Liga'nın 14. haftasında konul ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.

Camp Nou'daki maçı Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

DANI OLMO DUBLE YAPTI

Katalan devine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Lamine Yamal, 26 ve 90+3. dakikada Dani Olmo kaydetti. Deportivo Alaves'in tek golü ise ilk dakikada Pablo Ibanez'den geldi.

BARÇA MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 34 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Deportivo Alaves ise 15 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ MAÇTA KONUK ATLETICO

Barcelona, LaLiga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Deportivo Alaves, sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak.

Editör:EMRAH TAŞÇI

