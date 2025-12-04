Başkentte yaşayan vatandaşlar 4 Aralık Perşembe günü için su kesintisi duyurularını merak ediyor. ASKİ son açıklamalarında kesinti programını duyururken Ankara su kesintisi bitiş saati sorgulanıyor. Bu kapsamda "Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam sular ne zaman gelecek" araştırılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, başkent genelindeki anlık arızalar ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle su hizmetiyle ilgili duyuruları yakından takip eden vatandaşlar için güncel açıklamasını paylaştı. Ankara'da sular ne zaman gelecek araştırılıyor.

4 ARALIK ASKİ SU KESİNTİSİ!

ASKİ resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Perşembe günü için Ankara genelinde Akyurt'ta planlı kesinti açıklandı. Dün Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam gibi ilçelerde yaşanan kesintilerin bugün için sona erdiği görüldü Gün içinde yaşanan kesintiler ASKİ arıza sorgulama sayfasından kontrol ediliyor.

Vatandaşların su arızalarına dair ihbar ve bilgi almak için ALO 153 Mavi Masa çağrı hattını kullanabilir.

4 Aralık ASKİ su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Dün yaşanan arıza kaynaklı kesintiler, ilgili bölgelerde hat onarımı tamamlandıktan sonra giderildi. ASKİ, arızaların giderilmesiyle birlikte su akışının normale döndüğünü açıkladı. Bugün için ise Ankara Akyurt ilçesinde mevsimsel kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yapılacağı açıklandı. Kesinti, 09.30-18.00 saatleri arasından Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı, Büğdüz Mahallesi, Çınar Mahallesi'nde yaşanacak.

Öte yandan ani arızalar nedeniyle oluşabilecek kısa süreli kesintiler için resmi kanallar üzerinden bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar, kesinti durumlarında ilçe bazlı duyurulara ASKİ’nin online kesinti sorgulama sisteminden veya ALO 153 üzerinden ulaşabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası