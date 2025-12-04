Sivas’ta bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kalan bir okul servisi, küle döndü. Sürücü aracının yandığı anları yol kenarına oturarak izlerken, araçta öğrenci bulunmaması ise büyük bir facianın önüne geçti.

Sivas’ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda korkutan bir olay yaşandı. Park halinde bulunan bir okul servisi, bilinmeyen bir nedenle aniden alevler içinde kaldı.

Okul servisi alevler içinde kaldı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yanan servis kullanılamaz hale geldi

ARACININ YANIŞINI İZLEDİ

Yangın sebebiyle okul servisi kullanılamaz hale gelirken, servisin sürücüsü ise minibüsün yanışını kaldırma oturarak izledi. O anlar yürekleri sızlatırken, servisin içinde öğrenci bulunmaması ise büyük faciayı önledi.

Faciadan dönüldü! Okul servisi hurdaya döndü, şoför oturup yanışını izledi

