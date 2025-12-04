İhlas Haber Ajansı • Sivas
Faciadan dönüldü! Okul servisi hurdaya döndü, şoför oturup yanışını izledi
Sivas’ta bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kalan bir okul servisi, küle döndü. Sürücü aracının yandığı anları yol kenarına oturarak izlerken, araçta öğrenci bulunmaması ise büyük bir facianın önüne geçti.
Özetle
Gündem
Sivas'ta park halindeki bir okul servisi bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale gelirken, içinde öğrenci olmaması muhtemel bir faciayı engelledi.
- Sivas'ta park halindeki bir okul servisi aniden alevler içinde kaldı.
- Yangın sonucu okul servisi kullanılamaz hale geldi.
- Servisin içinde öğrenci bulunmaması, büyük bir faciayı önledi.
- Sürücü, aracının yanışını kaldırımda oturarak izledi.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Sivas’ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda korkutan bir olay yaşandı. Park halinde bulunan bir okul servisi, bilinmeyen bir nedenle aniden alevler içinde kaldı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
ARACININ YANIŞINI İZLEDİ
Yangın sebebiyle okul servisi kullanılamaz hale gelirken, servisin sürücüsü ise minibüsün yanışını kaldırma oturarak izledi. O anlar yürekleri sızlatırken, servisin içinde öğrenci bulunmaması ise büyük faciayı önledi.
