Konya’nın Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçtan fırlayan yolcu Hatice Deveci hayatını kaybederken, sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

ARAÇTAN FIRLADI

Araçta yolcu olarak bulunan Hatice Deveci, araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılırken araçta küçük çaplı yangın çıktı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan yolcu Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

