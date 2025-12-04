Anadolu Ajansı
Kütahya'da kaza! Araba evin duvarına çarptı, ölü ve yaralı var
Kütahya'da kontrolden çıkan bir otomobil evin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.
Hasan Hüseyin Kazan idaresindeki otomobil, Hisarcık ilçesine bağlı Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Kütahya'da feci kaza! Araba tıra çarptı, 4 ölü var
FECİ KAZA KARI KOCAYI AYIRDI
Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan, sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Afyonkarahisar'da feci kaza! Demirlere çarpan araç sonu oldu, yaralılar da var
Bizi Takip Edin
YORUMLAR