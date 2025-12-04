Kütahya'da kontrolden çıkan bir otomobil evin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Kazan idaresindeki otomobil, Hisarcık ilçesine bağlı Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZA KARI KOCAYI AYIRDI

Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan, sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

