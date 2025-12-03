BlackRock CEO’su Larry Fink, Bitcoin ve kripto paralar hakkındaki önceki görüşlerinin yanlış olduğunu itiraf ederek, fiyat hareketlerinin küresel gerilimler ve güvenlik endişeleriyle şekillendiğini belirtti. BlackRock’un Bitcoin ETF’si IBIT’in popülaritesi artarken, Bitcoin 92 bin 760 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BlackRock CEO’su Larry Fink, Bitcoin ve kripto paralar hakkındaki önceki görüşlerinin yanlış olduğunu söyledi.

BLACKROCK CEO’SU BİTCOİN HAKKINDAKİ YANLIŞINI İTİRAF ETTİ!

Fink, Bitcoin’i "korku varlığı" olarak nitelendirerek sahipliğini güvenlik ve para endişelerine bağladı.

Fink’e göre, Bitcoin fiyat hareketleri küresel gerilimlerdeki değişimleri yansıtıyor.

ABD-Çin ticaret anlaşmasını, azalan korkunun fiyatın düşüşüyle aynı zamana denk geldiği bir örnek olarak gösterdi. Bu hafta Ukrayna’daki muhtemel bir çözüm görüşmeleri de gündeme geldi.

Fink, bu tartışmaların ardından Bitcoin’in beklentiler doğrultusunda değer kaybettiğini belirtti.

FİNK: BİTCOİN FİYATI KÜRESEL GERİLİMLERLE ŞEKİLLENİYOR

Cryptobriefing'e göre Bitcoin’in tutulma sebepleri arasında fiziksel güvenlik ve finansal güvenlik endişeleri de yer alıyor. IBIT, yani BlackRock’un Bitcoin ETF’si oluşturduğundan bu yana yaklaşık yüzde 20-25 oranında üçüncü düşüşünü yaşadı.

Ayrıca Fink, Bitcoin’in son dönemdeki davranışlarını korelasyonsuz değişimler olarak nitelendirerek, portföy içindeki rolü açısından potansiyel önemine dikkat çekti, ancak istikrarlı olduğunu söylemedi.

Kriptoya bağlı türev ürünlere olan ilginin ABD piyasalarında arttığını belirten Fink, BlackRock’un spot Bitcoin ETF seçeneklerinin (IBIT) popülerliğinin hızla yükseldiğini söyledi.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, 03.12.2025 akşam saatleri (22.30) itibarıyla 92 bin 760 dolar seviyesinden işlem görüyor.

