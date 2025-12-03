Aralık ayına kötü başlangıç yapan ve pazartesi günü 83 bin 800 dolar sınırına kadar gerileyen Bitcoin, dün %5,8 yükseldi ve yeniden 90 bin doların üzerine çıktı. Son 7 ayın en hızlı günlük primine imza atan Bitcoin, bugünkü ilk işlemlerde 92 bin 800 doları test etti. 3 günde gördüğü dip seviyeden 9 bin dolar yükselen Bitcoin, FED’den faiz indirimi beklentilerinin artması ve “yapay zeka balonu” endişelerinin azalmasından destek buluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Kripto para birimi Bitcoin’de sert hareketler devam ediyor. Aralık ayına kötü başlangıç yapan ve pazartesi işlemlerinde %-4,53 gerileyerek 86 bin 290 dolardan kapanış yapan Bitcoin, dünkü işlemlerde kayıplarını geri alarak hızlı yükseldi ve yeniden 90 bin doları aştı.

7 AYIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ

Kripto borsalarda salı günü %5,80 prim yapan Bitcoin, 91 bin 300 dolardan kapanış yaptı. BTC’de bugün de pozitif görünüm devam ediyor. TSİ 06:30 itibarıyla Bitcoin’de 92 bin 800 dolara yakın denge arayışı sürüyor. BTC’de dünkü yükseliş, 8 Mayıs’tan bu yana “en yüksek günlük prim” olarak da dikkat çekti.

BİTCOİN’DE KRİTİK DİRENÇ

Pazartesi işlemlerinde Bitcoin’in 83 bin 800 dolar sınırına kadar gerilediğini ancak gelen tepki alımları ile hızla toparlandığını aktaran analistler, “18 Kasım sonrası işlemlerde aşılamayan 93 bin dolar seviyesi kritik direnç konumunda. Bu direncin geçilmesi halinde yükseliş hızlanabilir” yorumunda bulunuyor.

9 BİN DOLARLIK HAREKET

Bitcoin’de 3 günlük volatilitenin 9 bin dolar gibi oldukça geniş aralıkta gerçekleştiğini ve bunun yaklaşık %10’luk bir marja işaret ettiğini belirten analistler, “Bu anlamda fiyatların henüz oturmadığı görülüyor. Yeniden kâr satışı halinde 90 bin dolar teknik ve psikolojik destek olarak izlenmeli” diye konuşuyor.

Son 7 ayın en hızlı yükselişi! Bitcoin yeniden 90 bin doları aştı

FED BEKLENTİLERİ ETKİLİ

BTC’deki yükselişte, ABD Merkez Bankasından bu ay faiz indirimi beklentisinin etkili olduğu belirtiliyor. Dolar faizinde gerileme öngörüleri, kripto varlıklarda risk iştahını da yükseltiyor. Son tahminlere göre 10 Aralık’taki toplantıda FED’den 0,25 baz puanlık indirim, %89 ihtimaller fiyatlanıyor.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞELERİ

Öte yandan ABD’de yapay zeka destekli teknoloji şirketlerinin borsadaki fiyatlamalarına ilişkin balon endişelerinin de son dönemde azalması, kripto varlıklara pozitif yansıyor. Dünkü işlemlerde Wall Street’te Nasdaq teknoloji endeksi %0,84 prim yaptı ve son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası