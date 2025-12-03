Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, uyku bozukluklarının kalp sağlığını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, günde 7 saatten az uyumanın kalp problemi riskini artırdığını söyledi. Kahraman, iyi uyku için beslenme, alkol-sigara kısıtlaması ve düzenli egzersiz önerdi.

Türkiye’de ve dünyada artan uyku problemleri kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman “Kalp ve damar hastalıkları sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ciddi bir toplum sağlığı sorunu. Yaş, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara ve obezite riski artırıyor. Gençlerde bile damar tıkanıklığı görülüyor” dedi.

GÜNDE 7 SAATE DİKKAT

Uyku bozukluklarının kalbi doğrudan etkilediğini belirten Kahraman “Dünyada her üç kişiden birinde uyku bozukluğu var. Derin uyku sırasında kalp dinlenir. Uyku kalitesi bozulursa kalbin toparlanması da bozulur. Günde 7 saatten az uyuyanlarda kalp problemi riski artıyor. Az uyursak iltihabi süreç tetikleniyor” diye konuştu.

Kahraman, uyku bozukluğunun belirtilerine de değinerek “1-2 saat uyuyup nefes darlığı çekerek uyanmak kalp hastalığı belirtisi olabilir. İyi uyku için aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Sigara, alkol, kafeinden uzak durun. Her gün aynı saatlerde yatıp kalkın, düzenli egzersiz yapın” ifadelerini kullandı.

