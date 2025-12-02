2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin kriz! Avrupa'nın en büyük ekonomisinde alarm
Almanya ekonomisi, II. Dünya Savaşı sonrası dönemden bu yana yaşadığı "en derin kriz" ile karşı karşıya olduğunu belirten bir sanayi grubunun uyarısına göre, Şansölye Friedrich Merz hükümetinin ekonomiyi yeniden canlandırmak için acilen harekete geçmesi gerekiyor.
ALMANYA SERBEST DÜŞÜŞTE
Avrupa’nın en büyük ekonomisi "serbest düşüşte, ancak federal hükümet yeterince kararlı bir şekilde karşılık vermiyor" diyen Alman Sanayiciler Federasyonu (BDI) Başkanı Peter Leibinger, durumu Salı günü bu sözlerle özetledi.
Almanya, imalatçıları zorlayan yüksek enerji maliyetleri, başlıca pazarlarda ihracat talebinin zayıflaması, Çin’in sanayi rakibi olarak yükselmesi ve ABD’nin gümrük vergisi saldırıları nedeniyle tam anlamıyla mükemmel bir fırtınanın içinde.
TRT World'den edinilen bilgilere göre ekonomi son iki yıldır resesyona girmiş durumda ve 2025’te ancak cılız bir büyüme göstermesi bekleniyor.
Mayıs ayında göreve gelen Merz, savunma ve altyapı harcamalarını artırmayı da içeren büyük kamu harcaması planlarıyla euro bölgesinin geleneksel ekonomik motorunu yeniden canlandırma sözü verdi.
Ancak iş dünyası liderleri, bu çabaların çok yavaş ilerlediğini ve kronik iş gücü sıkıntısından aşırı bürokrasiye kadar bir dizi köklü sorunu çözmek için yetersiz kaldığını giderek daha yüksek sesle dile getiriyor.
Leibinger, "Ekonomi, federal cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor ancak federal hükümet yeterli kararlılıkla yanıt vermiyor" diyerek uyardı.
"BİR SÜRAT TEKNESİ DEĞİL"
“Almanya’nın artık rekabetçilik ve büyümeye açık öncelikler veren bir ekonomik politika dönüşümüne ihtiyacı var,” diyen Leibinger, düşüşün durdurulabilmesi için “kararlı yapısal reformların” acil şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Salı günü yayımlanan son raporunda, birçok sektör federasyonunu bir araya getiren BDI, Alman sanayi üretiminin 2025’te yüzde iki düşeceğini tahmin etti. Bu da ardı ardına dördüncü daralma yılı anlamına geliyor.
Otomotivden fabrika ekipmanı ve çelik üretimine kadar ağır sanayi, Almanya ekonomisinin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. BDI’ya göre ülkede farklı ölçeklerde 100.000’den fazla imalat firması bulunuyor ve bu işletmelerde sekiz milyondan fazla kişi çalışıyor.
Grubun eleştirileri, başka yerlerden gelen uyarılarla da örtüşüyor.
Geçen hafta Uluslararası Para Fonu (IMF), Merz hükümetinin planladığı büyük harcama paketinin tek başına ekonomide sürdürülebilir bir canlanma sağlamaya yetmeyeceğini belirterek, hükümeti ayrıca “büyüme yanlısı” reformlar gerçekleştirmeye çağırdı.
Yine de hükümet, ekonominin gelecek yıl hız kazanmaya başlayacağını ve yüzde 1,3 büyüme beklediğini açıkladı.