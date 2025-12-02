Almanya ekonomisi, II. Dünya Savaşı sonrası dönemden bu yana yaşadığı "en derin kriz" ile karşı karşıya olduğunu belirten bir sanayi grubunun uyarısına göre, Şansölye Friedrich Merz hükümetinin ekonomiyi yeniden canlandırmak için acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi "serbest düşüşte, ancak federal hükümet yeterince kararlı bir şekilde karşılık vermiyor" diyen Alman Sanayiciler Federasyonu (BDI) Başkanı Peter Leibinger, durumu Salı günü bu sözlerle özetledi.

Almanya, imalatçıları zorlayan yüksek enerji maliyetleri, başlıca pazarlarda ihracat talebinin zayıflaması, Çin’in sanayi rakibi olarak yükselmesi ve ABD’nin gümrük vergisi saldırıları nedeniyle tam anlamıyla mükemmel bir fırtınanın içinde.

Mayıs ayında göreve gelen Merz, savunma ve altyapı harcamalarını artırmayı da içeren büyük kamu harcaması planlarıyla euro bölgesinin geleneksel ekonomik motorunu yeniden canlandırma sözü verdi.

TRT World'den edinilen bilgilere göre ekonomi son iki yıldır resesyona girmiş durumda ve 2025’te ancak cılız bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Ancak iş dünyası liderleri, bu çabaların çok yavaş ilerlediğini ve kronik iş gücü sıkıntısından aşırı bürokrasiye kadar bir dizi köklü sorunu çözmek için yetersiz kaldığını giderek daha yüksek sesle dile getiriyor.

Leibinger, "Ekonomi, federal cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor ancak federal hükümet yeterli kararlılıkla yanıt vermiyor" diyerek uyardı.