Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Anadolu’da kurulacak 4 sanayi koridoru” için Ulaştırma ve Ticaret bakanlıkları birlikte çalışacak. Ticaret Bakanı Kacır “13 ilde 16 alan belirledik. Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Demir yolu, liman ve otoyol bağlantıları ile bu bölgeler stratejik merkezler olacak” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı’nı ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde hazırladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz dönemde planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 48 bin hektardan 155 bin hektara ulaştırdıklarını, gelecek 5 yıl içinde 350 bin hektara yükselteceklerini ifade eden Kacır “Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz. Master Plan’ın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB’lerimizin ortalama büyüklüğünün 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

36'DAN 270 MİLYAR DOLARA...

KOSGEB’de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst kuruluşunun (OSBÜK) 23’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Bakan Kacır “İmalat sanayisi katma değerini 41 milyar dolardan 219 milyar dolara yükselttik. Bu alanda dünyadaki sıralamamız 21’incilikten 14’üncülüğe çıktı. Üretim kabiliyetlerimizdeki artış ihracat performansımıza da doğrudan yansıdı. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde, 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı” ifadesini kullandı.

Geçen yıl eylülde OSB yönetmeliğindeki değişiklikle arsa tahsis süreçlerini hızlandırdıklarını, geride kalan 14 ayda 194 OSB’de 23 milyon metrekare büyüklükteki 2 bin 46 yatırım yeri için 5 bin 507 sanayicinin başvurduğunu da dile getirdi.

