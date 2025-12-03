Mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak için yola çıkan Millî Eğitim Bakanlığı, iş dünyasının liderlerini dinledi. Patronlar “Ne yapılmalı” sorusuna şu cevapları verdi: “Yetenek ile ihtiyaç uyumsuzluğu giderilmeli”, “Fabrikalarımızı da sadece üretim yapılan yerler değil, birer okula dönüştürmeliyiz.”

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki eğitimin “Türkiye Yüzyılı” bakış açısına uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun sağlanması amacıyla İstanbul’da düzenlenen üç günlük zirve bugün sona eriyor.

MEB iş dünyası yöneticilerine “mesleki eğitimde ne yapılmalı” sorusunu yöneltti. Temel problemin yetenek ile ihtiyaç uyumsuzluğu olduğunu söyleyen iş dünyası önerilerini sıraladı. Buradan çıkan sonuçlar bir rapor hâlinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

"ESKİ HARİTAYA BAKARAK..."

ANKARA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEYİT ARDIÇ: “Meslek eğitimi, sanayi sektörümüze yeterli katkı sağlayamıyor. Yetenek ile ihtiyacın uyumsuzluğu bu problemin temel kaynağı. Hızla değişen ve dönüşen dünyada eğitim sistemimizin bu sürece aynı hızla adapte olması gerekiyor. Yeni bir programın açılması neredeyse üç yıl alıyor. Fakat bu sürede o meslek de değişebiliyor. Yani biz eski haritaya bakarak yol almaya çalışıyoruz. Teknoloji ise kıtaları yeniden çiziyor. Dünya Ekonomik Forumu İşlerin Geleceği Raporu çok yakın gelecekte 83 milyon işin kaybolacağını ve 69 milyon yeni işin ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu geleceği tasarlarken sadece bugünkü mesleki eğitimi değil, mevcut iş gücünün yetkinlik seti dönüşümünü de düşünmek zorundayız.”

"HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE: “Sanayiciler olarak bizim de ev ödevimiz var, farkındayız. Fabrikalarımızı sadece üretim yapılan yerler değil, birer okula dönüştürmek zorundayız. Stajyer kardeşlerimiz fabrikaya girdiğinde ‘benim burada bir geleceğim var’ diyebilmeli. Bu kültürü de içeride hep beraber inşa etmeliyiz. Bu madeni doğru işlersek Türkiye Yüzyılını üretimin ve ihracatın yüzyılı olarak yaparız. Bu yolda bakanlığımızda her türlü işbirliğine hazırız.”

İş dünyasından mesleki eğitimin geleceği için teklif: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti

"ASKERLİK MUAFİYETİ, VERGİ İSTİSNASI..."

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) GENEL BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR: “Ülkemizde maalesef plansız bir biçimde yüksek öğrenime yönelen gençlerimizin üniversite sonrası kendi alanlarında iş bulabilme oranı yüzde 30’larda... Bu gerçek göze alındığında gençlerimizin birçoğu için yüksek öğrenim diploması maalesef şekil şartının ötesine gidememekte. Gençlerimiz orta öğretim aşaması sonrası vakit kaybetmeden istihdama katılabilecek özendirici ve anlamlı enstrümanlarla donatılmalı ve mesleki eğitim gençlerimiz için gerçek bir tercih sebebi hâline getirilmelidir. Örneğin meslek mezunu ve istihdama katılmış gençlerimize evlilikte hibe destekleri, askerlik görevi muafiyeti, gelir vergisi istisnası ve benzeri seçenekleri cesaretle konuşmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz.”

"UYGULAMALI EĞİTİM ARTIRILMALI"

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN: “Bugün hepimiz görüyoruz ki rekabet gücünü fabrika binaları değil, o fabrikada üretimi yönlendiren emeğiyle çalışan donanımlı gençler belirliyor. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek sadece eğitim politikası açısından değil, ekonomik bağımsızlığın, üretim gücünün sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturma açısından da hayati bir önem taşıyor. Meslek liselerinin sanayi, ticaret ve hizmet sektörleriyle daha fazla entegre olması gerekiyor. İşletmelerde uygulamalı eğitimin arttırılması da şart. Ve en önemlisi mesleki eğitimin toplumdaki algısı güçlendirilmeli. Gerekiyorsa askerlik ve sigortalılık gibi konularda mesleki eğitimi özendirecek ekstra faydalar ve destekler ortaya konmalıdır. Bu süreçte her türlü çalışma ve desteğe hazırız.”

